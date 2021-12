Le démocrate Bill veut empêcher les robots d’acheter toutes les PS5

Image : Le Grinch

Un groupe de démocrates présente le « Stopping Grinch Bots Act », une proposition au nom incroyablement stupide qui vise à empêcher (ou du moins à réduire) l’utilisation de robots pour s’emparer des stocks de produits des détaillants en ligne. Quelque chose que beaucoup d’entre vous qui essaient d’obtenir des PS5 et de nouvelles cartes graphiques ont du mal à lutter au cours des 18 derniers mois.

Le représentant Paul Tonko, le sénateur Richard Blumenthal, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Ben Ray Luján ont annoncé le 29 novembre le projet de loi, qui vise à « sévir contre les cyber Grinches en utilisant la technologie des ‘bots’ pour acheter rapidement des stocks entiers de jouets de vacances populaires et les revendre aux parents à des prix plus élevés.

Ce n’est pas la première fois que les législateurs démocrates essaient cela ; comme le souligne PC Mag, il s’agit en fait d’une réintroduction d’un projet de loi qui n’est jamais allé nulle part en 2019, mais on espère que l’augmentation drastique des bots et du scalping au cours des mois qui ont suivi le début de la pandémie conduira à un plus grand soutien cette fois-ci.

Le Stopping Grinch Bots Act a le soutien de groupes comme Consumer Reports, la Consumer Federation of America et la National Consumer League. Ses liens avec Noël sont étranges, tout comme l’accent mis par le projet de loi sur les familles et les enfants. et des revendeurs tiers lorsque vous essayez d’acheter des cadeaux de Noël.

C’est un problème permanent qui touche tout le monde ! Des PlayStations aux Jordans aux cartes Nvidia aux billets de cinéma. Épingler le tout pendant les vacances peut être une tentative de faire appel à la sensibilité du législateur, mais cela nuit également à l’ampleur du problème.

En ce qui concerne le fonctionnement réel du Stopping Grinch Bots Act, il serait basé sur le Better Online Ticket Sales Act de 2016, qui réprime les bots et les pratiques de revente pour des choses comme les concerts et les événements sportifs, et « appliquerait le mécanisme du BOTS Agir sur les sites de commerce électronique pour interdire les robots qui contournent les mesures de sécurité sur les sites de vente au détail en ligne.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Les événements en direct qui nécessitent une présence humaine sont une chose ; le grand nombre de transactions effectuées sur le marché de la revente, livrées directement chez les gens, est une tout autre affaire. Nous avons déjà vu sur des marchés comme les baskets que les fabricants et les détaillants ne se soucient pas vraiment de savoir qui achète leurs produits tant que quelqu’un le fait, et une fois que le produit est sorti de la porte, ce qui se passe avec ce n’est pas leur problème.

Toute tentative de réprimer cela nécessiterait la coopération d’innombrables détaillants à travers les États-Unis, apportant des modifications à leurs sites Web et à leurs politiques de vente que, de leur point de vue, ils n’ont presque aucune incitation à mettre en œuvre. Et en plus, alors que les détaillants peuvent aider à atténuer le problème, ils ne peuvent pas le résoudre, car le problème ici est un problème d’offre par rapport à la demande, pas un problème d’application de la loi au détail. Tant que Nike voudra fabriquer moins de Dunks que les gens ne peuvent en acheter, ou que Sony aura du mal à obtenir suffisamment de puces pour fabriquer des PS5, il y aura pénurie, et partout où il y aura pénurie, il y aura un marché de la revente, quelles que soient les intentions des magasins et des politiciens.

Mais oui, pour mettre fin à cela avec moins de déception, ils peuvent au moins essayer quelque chose, et tout changement que les détaillants finiront par apporter sera une amélioration par rapport à la situation actuelle.