Le démocrate de la Chambre déclare que les républicains et Vladimir Poutine sonnent de la même manière ⋆ 10z viral

Le membre du Congrès démocrate Gerry Connolly de Virginie a fustigé les républicains à la Chambre des représentants pour avoir partagé les mêmes points de discussion flagorneurs que le président russe Vladimir Poutine pour jaillir sur le président Donald Trump.

Capture d’écran/Twitter/@PoliticusUSA

Connolly est un membre de premier plan du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme et est président du sous-comité de la Chambre sur les opérations gouvernementales.

« J’ai également été frappé par sa description de Trump. Je ne dis pas cela pour plaisanter, mais franchement, ces mots auraient pu sortir de beaucoup de bouches de facilitateurs républicains au Congrès républicain », a déclaré Connolly dans une interview avec Alex Witt sur MSNBC samedi.

« Soyez un peu plus précis. Vous voulez dire juste la nature générique ? Vous pensez qu’il a en quelque sorte fait des claquettes autour de détails? Était-ce ce qu’il faisait ? a demandé Witt.

Connolly a rappelé les remarques de Poutine et elles reflètent en effet celles des partisans de Trump.

“Un homme talentueux, qui ne vient pas de Washington, a fait bouger les choses”, a déclaré Connolly, imitant les partisans de Trump et Poutine.

“Vous pourriez ne pas l’aimer”, a poursuivi le membre du Congrès.

“Mais lui, vous savez, eh bien, c’était un homme qui ne savait rien du gouvernement américain et s’en fichait, qui a violé les normes démocratiques, qui a incité à l’insurrection, qui, comme nous l’apprenons maintenant, a violé les droits des journalistes et membres du Congrès à rechercher son ministère de la Justice dans la pire des traditions nixoniennes, à rechercher des e-mails et des journaux téléphoniques pour intimider et salir essentiellement les personnes qu’il essaierait ensuite de supprimer », a déclaré Connolly, faisant allusion à la croissance interne scandale d’espionnage au ministère de la Justice.

“Pas étonnant que Vladimir Poutine l’aime bien”, a ajouté Connolly, faisant référence à Trump.

