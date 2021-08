Le démocrate de la Chambre demande instamment de modifier la «définition du courtier problématique» dans le projet de loi sur les infrastructures

Le PDG de River Financial exhorte les États-Unis à ne pas menacer le bien-être de 46 millions d’Américains possédant Bitcoin en adoptant le projet de loi. Au milieu de cela, le commissaire de la CFTC, Brian Quintenz, a précisé que l’éther est une « marchandise non liée à la sécurité » qui relève de la compétence de la CFTC.

Après l’adoption du projet de loi bipartite d’origine sur les infrastructures avec une disposition fiscale non modifiée sur la cryptographie avec sa définition excessive de «courtier», il est maintenant parvenu à la Chambre pour approbation.

En réponse, la représentante Anna G. Eshoo (D-Palo Alto) a apporté son soutien à la cryptographie en exhortant la présidente Nancy Pelosi à modifier le langage de déclaration de la cryptographie.

“Wow. Voici le quatrième démocrate de la Chambre qui dit que la disposition sur la déclaration des taxes cryptographiques dans le projet de loi sur l’infrastructure doit être modifiée », a noté Jerry Brito, directeur exécutif de Coin Center.

Dans sa lettre, Eshoo a exprimé sa préoccupation concernant l’exigence de déclaration fiscale pour les courtiers en cryptographie en élargissant la définition de « courtier » pour inclure non seulement ceux qui facilitent régulièrement le transfert d’actifs numériques au nom d’une autre personne, mais également des entités comme les mineurs, les validateurs, et développeurs.

“Dans le système décentralisé de crypto-monnaies, ces personnes et entités ne savent pas qui sont les acheteurs et les vendeurs et seraient incapables de se conformer aux exigences des courtiers”, a-t-elle écrit la semaine dernière tout en notant que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a également soutenu l’amendement.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, il a été rapporté que le département du Trésor soutenait également la communauté crypto et cherchait à dissiper les inquiétudes concernant la nouvelle exigence de déclaration de taxe crypto.

Les orientations du Trésor, qui devraient être rendues publiques dès cette semaine, se concentreront sur la question de savoir si les activités des entités liées sont qualifiées de courtiers en vertu du code des impôts et fourniront des précisions sur la manière dont elles appliqueraient la définition d’un courtier. pour eux.

Le Sénat n’a pas pu inclure l’amendement en raison de “préoccupations procédurales plutôt que de fond”, a-t-elle déclaré, ajoutant: bien qu’elle partage l’objectif de la disposition sous-jacente pour lutter contre l’évasion fiscale sur le marché de la cryptographie, cela devrait être fait sans étouffer l’innovation dans un industrie naissante.

“Lorsque la Chambre examinera le projet de loi du Sénat, je vous encourage à modifier la définition problématique du courtier dans l’article 80603 de la législation.”

Avec les coprésidents bipartites du Blockchain Caucus @RepDarrenSoto, @RepDavid et @RepBillFoster, j’ai envoyé une lettre à chaque représentant de la Chambre pour exprimer des inquiétudes concernant la facture d’infrastructure du Sénat payée par notre industrie de la cryptographie. pic.twitter.com/MzsEmBbosr – Tom Emmer (@RepTomEmmer) 9 août 2021

Alex Leishman, PDG et co-fondateur de l’institution financière Bitcoin River Financial a également publié un communiqué de presse exprimant sa déception face à l’adoption par le Sénat du projet de loi d’infrastructure de mille milliards de dollars qui pourrait nuire gravement à l’industrie de la crypto-monnaie.

“Avec environ 46 millions d’Américains possédant Bitcoin, le Sénat a menacé non seulement le bien-être des citoyens qu’il prétend représenter, mais la meilleure chance de l’Amérique de devenir un leader technologique dans le nouveau millénaire.”

Alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître, ayant à nouveau dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière totale, tout le monde en veut une part. Récemment, le président de la SEC, Gary Gensler, a également demandé une plus grande autorité et des ressources pour réglementer l’industrie.

Au milieu de cela, récemment, le commissaire de la CFTC a clarifié qu’Ethereum relevait de sa juridiction et n’était pas une sécurité.

Cette clarification est intervenue lorsque l’avocat Jeremy Hogan a remis en question l’ambiguïté de la position de la SEC sur Ethereum en tant que garantie lors de l’affaire judiciaire US Securities & Exchange Commission (SEC) contre Ripple Labs. Hogan a déclaré que Gensler avait précédemment déclaré que les lois américaines sur les valeurs mobilières étaient claires, mais qu’il semble y avoir un flou autour du statut d’Ether.

Il existe actuellement un contrat à terme sur l’Ether et, par conséquent, il ne relève que « de la compétence de la CFTC, ce qui fait de l’ETH un produit non lié à la sécurité », a déclaré le commissaire de la CFTC Brian Quintenz, notant que la SEC et son agence partagent la responsabilité de la réglementation des contrats à terme sur titres.

