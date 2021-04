La sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema est l’une des deux seules démocrates du Sénat à défendre publiquement l’obstruction systématique, car de nombreux membres de son parti politique visent à supprimer ou à limiter son utilisation dans les votes au sol.

« Quand vous avez un endroit qui est cassé et qui ne fonctionne pas, et beaucoup diraient que c’est le Sénat aujourd’hui, je ne pense pas que la solution soit d’éroder les règles », a déclaré Sinema, selon le Wall Street Journal. «Je pense que la solution est que les sénateurs changent de comportement et commencent à travailler ensemble, ce que le pays veut que nous fassions.

L’autre démocrate du Sénat est Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, qui a déclaré qu’il était prêt à changer les protocoles d’obstruction, mais pas à y mettre fin.

Les démocrates aimeraient mettre fin à l’obstruction systématique pour permettre effectivement à la plupart des lois de passer par une simple majorité de 51 voix, au lieu de la majorité de 60 voix. Le Sénat de 100 membres est divisé à 50-50 entre démocrates et républicains, les démocrates détenant le bris d’égalité avec le vice-président Kamala Harris.

