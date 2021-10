Le démocrate de Virginie McAuliffe s’efforce de lier Youngkin du GOP à la loi sur l’avortement du Texas

Le candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur, Terry McAuliffe, a attaqué son adversaire républicain, Glenn Youngkin, au sujet de l’avortement, affirmant que le républicain financerait Planned Parenthood et adopterait des lois similaires à la loi historique du Texas interdisant l’avortement après six semaines de grossesse.

« Glenn Youngkin a été filmé en disant qu’il allait commettre l’infraction de financer Planned Parenthood et d’interdire les avortements », a déclaré McAuliffe jeudi lors d’un événement de campagne avec la vice-présidente Kamala Harris. « Il veut amener les lois de style texan ici dans le Commonwealth de Virginie. »

« Chaque femme, écoutez-moi, vous devez sortir et voter, car si Glenn Youngkin est élu, les avortements cesseront! » a fait valoir McAuliffe. « Et comme je l’étais avant, je serai un mur de briques pour protéger les droits des femmes ici dans le Commonwealth de Virginie. »

Youngkin n’a cependant pas pris ces positions sur l’avortement.

Le vice-président Kamala Harris a fait campagne pour le candidat au poste de gouverneur de Virginie Terry McAuliffe jeudi soir.

Lors du premier débat avec McAuliffe en septembre, Youngkin a déclaré qu’il ne signerait pas le projet de loi sur l’avortement au Texas.

« Je ne signerais pas le projet de loi du Texas aujourd’hui », a déclaré Youngkin. « Comme je l’ai dit tout au long de cette campagne, je suis pro-vie. Je crois aux exceptions en cas de viol et d’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger. Mais le projet de loi du Texas est également impraticable et déroutant. … Ce que j’ai dit, c’est que je pense qu’un projet de loi sur le seuil de la douleur serait approprié. »

Le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin s'adresse à une foule à Burke, en Virginie.

La campagne de Youngkin s’est opposée au financement des contribuables pour l’avortement et aux commentaires du gouverneur de Virginie Ralph Northam sur le fait de ne pas étendre les soins aux bébés non désirés qui survivent à l’avortement. Il a suggéré qu’il signerait un projet de loi interdisant la plupart des avortements après 20 semaines de gestation, lorsqu’un bébé peut ressentir de la douleur, mais il n’a pas pris le genre de position ferme suggérée par McAuliffe.

En juillet, un militant libéral a publié une vidéo secrète du candidat républicain, visant à le dénoncer comme un radical pro-vie.

Lors d’une réunion en juin dans le comté de Loudoun, un interlocuteur a demandé à Youngkin s’il rembourserait Planned Parenthood ou « l’apporterait aux avorteurs ».

Youngkin a répondu: « Je vais être vraiment honnête avec vous. La réponse courte est que dans cette campagne, je ne peux pas. Quand je suis gouverneur et que j’ai la majorité à la Chambre, nous pouvons commencer à attaquer. Mais comme un sujet de campagne, malheureusement, qui en fait ne gagnera pas mes votes indépendants que je dois obtenir. »

Le président Biden est vu avec Terry McAuliffe, un ancien président du Comité national démocrate qui cherche à retourner au bureau du gouverneur de Virginie, qu'il a occupé de 2014 à 2018.

Cela était loin d’être un engagement à financer le planning familial ou à interdire l’avortement, mais McAuliffe a affirmé à plusieurs reprises que c’était exactement cela.

En septembre, le vérificateur des faits du Washington Post a donné à McAuliffe « Deux Pinocchios » pour ses affirmations selon lesquelles Youngkin interdirait les avortements.

« McAuliffe déforme les commentaires secrètement enregistrés de Youngkin en quelque chose que Youngkin n’a pas dit – et c’est particulièrement exagéré d’affirmer qu’il a répété à plusieurs reprises qu’il interdirait l’avortement en Virginie », a écrit Glenn Kessler du Post.