Le démocrate du Texas déchire Biden une nouvelle crise frontalière – RedState ⋆ .

Le président Joe Biden est tellement ouvert aux frontières que même certains démocrates commencent à critiquer sa gestion de la situation de l’immigration. Le représentant Henry Cuellar (D-TX) a récemment critiqué l’administration Biden pour son manque de transparence frustrant concernant la crise des migrants créée par ses promesses d’ouverture des frontières faites lors de la campagne de 2020.

Lors d’une apparition vendredi sur « America Reports » de Fox News, Cuellar s’est plaint que le président ne s’est pas montré ouvert sur les détails de la crise des migrants et les mesures prises par son administration pour résoudre le problème. Il a indiqué qu’il obtenait plus d’informations sur la situation que de la part de la Maison Blanche.

L’animatrice Sandra Smith a interrogé le législateur sur ses commentaires précédents à cet effet: «Vous avez dit que vous obteniez plus d’informations sur ce qui se passe dans ces installations – votre photo est fournie – vous obtenez plus d’informations du Mexique sur ce qui se passe à notre frontière sud que vous êtes de la Maison Blanche? Est-ce toujours le cas? »

Cuellar a répondu: «C’est toujours le cas. Et rappelez-vous, très simple, je suis un démocrate, le démocrate de l’administration, et au fond, je veux dire, c’est la vérité. Je veux dire, j’ai eu des contacts au Mexique et en Amérique centrale. Je sais quels messages sont entendus là-bas et là-bas [are] deux messages… qui se font entendre là-bas. Donc, oui, il s’agit de transmettre des messages et d’obtenir des informations de mes amis au Mexique. »

La situation n’a cessé de s’aggraver après l’arrivée du premier groupe de migrants à la frontière sud. Depuis que Biden a annulé les mesures d’immigration de l’ancien président Donald Trump, de plus en plus de migrants tentent d’accéder aux États-Unis et il ne semble pas que le flux d’immigrants ralentisse de si tôt.

L’une des questions les plus urgentes est la question des mineurs non accompagnés qui se rendent seuls à la frontière. Dans une interview avec The Washington Examiner, Cuellar, dont le district est situé à la frontière sud, a indiqué que le gouvernement ne faisait pas sortir les filles mineures des centres de détention de la patrouille frontalière au rythme habituel.

«Ce qui se passe à l’installation de la patrouille frontalière de Donna, c’est qu’ils déplacent les garçons, mais ils ne déplacent pas les filles», a-t-il déclaré. «Il y a des filles là-bas qui sont là depuis 20 jours, plus de 20 jours, alors qu’elles ne sont censées y être que 72 heures.»

Selon le Christian Science Monitor:

Les responsables mexicains ont déclaré que les groupes criminels organisés profitaient de la position plus tolérante du président Biden sur l’immigration, développant «des niveaux de sophistication« sans précédent »» pour faire passer des migrants aux États-Unis et les emmener de plus en plus sur des itinéraires plus dangereux. Certains mineurs sont la proie de programmes de trafic sexuel d’enfants. Le trafic de drogue semble également augmenter, avec près de deux fois plus de livres de drogue saisies en février que le mois précédent. Même pas au milieu de cet exercice, les autorités frontalières américaines ont déjà saisi plus de fentanyl – l’un des principaux moteurs de la crise des opioïdes aux États-Unis – qu’au cours des trois exercices précédents.

Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, il semble plus évident que l’administration Biden n’est pas à la hauteur de la tâche, ce qui explique probablement pourquoi elle n’a pas pris la peine d’être transparente sur la question. Les responsables de la patrouille frontalière n’ont toujours pas le droit de parler aux membres de la presse au moment de la rédaction de cet article. À un moment donné, ce problème deviendra intenable et la Maison Blanche devra élaborer un plan concret pour y faire face. Cependant, le président devra choisir entre apaiser la foule des frontières ouvertes de gauche ou faire face à la faction modérée du Parti démocrate.

Aucune des deux situations ne sera facile pour l’administration Biden. Mais, comme le dit le proverbe, il a fait ce lit, maintenant il doit s’y coucher.