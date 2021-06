Le démocrate du Texas Henry Cuellar supplie Kamala Harris de visiter la frontière 10z viral

La vice-présidente Kamala Harris prononce une allocution lors d’une conférence de presse à l’hôtel Sofitel Mexico City Reforma à Mexico, Mexique, le 8 juin 2021. (Carlos Barria/.)

Le représentant Henry Cuellar a envoyé mardi une lettre au vice-président Harris l’implorant de l’accompagner à la frontière sud et d’observer l’aggravation de la crise là-bas, citant les “graves fardeaux” que l’afflux massif de passages de migrants a imposé au personnel et aux ressources des patrouilles frontalières.

Alors que Harris a reçu de vives critiques de la part du parti adverse et des démocrates du Texas pour son absence à la frontière, une responsabilité qu’elle a été chargée de gérer il y a des mois.

Dans le document, acquis pour la première fois par le Washington Post, Cuellar déclare : « Je vous écris pour vous inviter à la frontière sud des États-Unis pour observer la crise humanitaire en cours et partager le point de vue des Américains qui y vivent. Je vous encourage à vous joindre à moi et aux autres membres du Congrès, pendant que nous rendons visite aux personnes sur le terrain qui traitent ces questions chaque jour. »

Cuellar note que “l’augmentation rapide du nombre de migrants arrivant à notre frontière sud a imposé de lourdes charges à nos communautés”.

La conclusion de la lettre était la suivante : « La situation à la frontière ne fera qu’empirer, car davantage de migrants devraient arriver. L’administration doit adopter une approche proactive pour créer un système durable d’aide humanitaire et soulager les Américains ordinaires de cette responsabilité. »

La lettre fait écho à un sentiment exprimé par Cuellar dans une interview avec National Review.

« Nous n’allons pas seulement visiter la frontière, nous vivons à la frontière. Nous parlons aux ONG là-bas, nous parlons aux maires, aux juges du comté, à la patrouille frontalière, aux hommes et aux femmes en bleu, vert et à d’autres personnes, des agents de l’ICE également. Nous comprenons très bien cela », a déclaré Cuellar à l’époque « Je les encouragerai toujours à faire plus, à tendre la main aux habitants des communautés frontalières et à continuer de leur parler, pour m’assurer qu’ils ont une vision équilibrée de ce qui se passe. là-bas à la frontière même.

La lettre intervient après que Harris a participé à une conférence de presse conjointe avec le président du Guatemala, dans le cadre d’une tournée diplomatique en Amérique centrale. Elle prétend qu’elle donne la priorité à l’identification et à la résolution des catalyseurs sous-jacents de la migration.

Lorsqu’un journaliste a demandé à Harris si elle avait l’intention de se rendre à la frontière, où une crise se déroule toujours, elle a répondu qu’elle préférait s’attaquer aux causes profondes de l’immigration dans le Triangle du Nord plutôt que de s’engager dans des « grands gestes », malgré les demandes républicaines.

Dans un renversement de message pour l’administration, cependant, Harris a envoyé un avertissement aux migrants potentiels envisageant de faire le voyage. “Ne venez pas”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse, dans une déclaration qui semblait destinée à dissuader plutôt qu’à inviter une future immigration.

Pour certains démocrates au Congrès, comme Cuellar dont le district du Texas borde le Mexique, la situation frontalière est une grande préoccupation qui nécessite une attention urgente. Cuellar a vivement critiqué les politiques de l’administration Biden en matière de frontières et d’immigration, exhortant Biden et Harris à sévir contre l’application des frontières pour décourager les migrants de chercher à entrer aux États-Unis.

Dans le vide de Harris, l’ancien président Donald Trump a déclaré mardi qu’il rejoindrait le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott à la frontière le 30 juin.

“Ce que Biden et Harris ont fait, et continuent de faire à notre frontière, est un manquement grave et délibéré au devoir”, a écrit Trump dans un communiqué.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.