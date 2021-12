Le démocrate Jeff Jackson abandonne la course au Sénat de Caroline du Nord et ouvre la voie à la nomination de Beasley

Le représentant démocrate de l’État, Jeff Jackson, a déclaré qu’il mettrait fin à sa candidature au Sénat en Caroline du Nord et approuverait l’ancienne juge de la Cour suprême de l’État, Cheri Beasley.

L’annonce de Jackson jeudi matin ouvre la voie à Beasley vers l’investiture démocrate, car elle a toujours dominé les sondages dans tout l’État.

Jackson a reconnu l’avance de Beasley dans une vidéo annonçant sa décision, et il a déclaré que la meilleure chance pour les démocrates de renverser le siège serait de s’unir derrière elle.

« Nous devons tous nous rassembler maintenant », a déclaré Jackson, évoquant la récente défaite des démocrates en Virginie. « Nous nous dirigeons vers une situation difficile. »

Jackson a également mentionné l’ancien gouverneur de Caroline du Nord, Pat McCrory, et le représentant approuvé par Trump, Tedd Budd, qui sont les deux candidats les plus populaires à l’investiture républicaine.

« Pat McCrory et Ted Budd se préparent à dépenser des millions de dollars pour s’attaquer afin d’être les candidats républicains », a déclaré Jackson. « Si nous allons retourner ce siège, nous ne pouvons pas le faire. »

Alors que les candidats démocrates de profil inférieur sont restés dans la course, Beasley et Jackson ont eu d’importantes pistes de sondage et de collecte de fonds. Le duo a levé 1,67 million de dollars et 1,18 million de dollars jusqu’en septembre, respectivement, selon The News & Observer.

Alors que les démocrates se regroupent derrière Beasley, qui a récemment obtenu le soutien des représentants démocrates de Caroline du Nord, David Price et GK Butterfield, selon l’Observer, l’ancien président Donald Trump s’est lancé dans la course du côté républicain dans le but de dégager le terrain pour Budd.

Trump aurait proposé de soutenir l’ancien représentant républicain Mark Walker pour la Chambre s’il briguait un siège là-bas et a mis fin à sa candidature au Sénat dans le but d’accroître le soutien à Budd, qui, selon les récents sondages, est derrière McCrory.

Walker, cependant, a déclaré à l’Associated Press qu’il prévoyait de poursuivre sa campagne au Sénat alors qu’il examinait l’offre de Trump.

Les candidats sont en lice pour succéder au sénateur républicain à la retraite Richard Burr. Alors que la primaire de Caroline du Nord était initialement prévue pour mars, elle a été retardée jusqu’en mai pour permettre la poursuite des poursuites contre la carte de la maison gerrymandered de l’État.

