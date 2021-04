Le démocrate Joe Manchin approuve la candidature de la républicaine Lisa Murkowski ⋆ .

Le sénateur Joe Manchin (D., W.Va.), membre du Comité des crédits du Sénat, interroge les membres de l’administration Biden lors d’une audition à Washington, DC, le 20 avril 2021 (Crédit: Chip Somodevilla / .)

Le sénateur démocrate Joe Manchin soutient la campagne de réélection de la sénatrice républicaine Lisa Murkowski, qui n’a pas encore été officiellement lancée.

Manchin a déclaré au podcast Playbook Deep Dive de POLITICO qu’il soutiendrait la campagne de réélection de Murkowski en 2022 «en un clin d’œil».

Le sénateur de Virginie-Occidentale a déclaré à propos de Murkowski: «J’ai rencontré beaucoup de bonnes personnes en Alaska, ils savent quand ils ont la vraie affaire. Et ils voient la personne qui, fondamentalement, rassemble les deux parties, essayant de rechercher le meilleur intérêt. »

“Les gens comprennent qu’ils ont une personne qui comprend l’Alaska et qui a l’Alaska dans son sang et dans chaque partie de ses veines et chaque morceau de son corps”, a-t-il ajouté.

La relation bipartite des sénateurs remonte à des années et chacun d’eux a visité l’État d’origine de l’autre.

«Je serais ravi de son approbation», a déclaré Murkowski.

Manchin a soutenu des candidats républicains modérés auparavant, comme il a soutenu son amie et sénateur Susan Collins (R., Maine) dans sa course à la réélection de 2020. “Je ne pense pas que nous devrions faire campagne contre des collègues, démocrates ou républicains”, a commenté Manchin.

Murkowski a déclaré qu’elle espérait que la création de l’alliance G20, un groupe bipartite au Congrès comprenant 20 membres, réduirait l’hyper partisanerie dans la chambre et normaliserait la portée de l’autre côté de l’allée.

«J’aimerais penser que nous sommes la résurgence, que c’est un peu solitaire en ce moment. Mais pourquoi ne voudrions-nous pas encourager une plus grande collaboration et coopération entre nos collègues », a déclaré Murkowski.

«Je me lasse de cette énergie qui se concentre sur le processus sale et improductif.»

Manchin a admis que ses homologues démocrates étaient sceptiques quant à ses approbations du GOP. Son soutien à Murkowski intervient après que le sénateur de l’Alaska a voté pour condamner l’ancien président Donald Trump pour incitation à une émeute dans le Capitole lors de la procédure de destitution de janvier.

Trump a depuis promis de lutter contre les efforts de réélection de Murkowski et a déjà soutenu Kelly Tshibaka pour contester sa candidature. Murkowski a remporté une campagne écrite après avoir perdu sa primaire en 2010.

