Le démontage de la Nintendo OLED Switch révèle plusieurs modifications matérielles

Bien sûr, la différence la plus importante et la plus notable entre le commutateur Nintendo d’origine et le nouveau commutateur OLED est l’affichage, mais il y a également quelques changements à l’intérieur du boîtier en plastique de la console. Nos amis d’iFixit ont ouvert l’un des derniers modèles, découvrant des circuits imprimés redessinés, un refroidissement modifié et un stockage non plus modulaire à l’intérieur de la beauté OLED.

Outre l’écran, l’extérieur du commutateur OLED arbore de nouvelles fonctionnalités de conception intéressantes. Il y a la béquille à l’échelle de la console, les puits de haut-parleur redessinés, la fente pour cartouche moins courbée et des rails Joy-con plus stables. Tous ces nouveaux éléments extérieurs sophistiqués signifient que l’intérieur du commutateur OLED a également dû changer. La courageuse équipe d’experts en démontage technique d’iFixit a trouvé plusieurs modifications peu encombrantes apportées pour s’adapter à des éléments tels que la charnière de la nouvelle béquille.

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir le dissipateur thermique et le ventilateur Switch d’origine sur la gauche, avec les versions plus récentes et plus petites sur la droite. Le système de refroidissement a rétréci, ce qui, selon iFixit, est soit un geste peu encombrant, soit un rappel de ce qu’il appelait la « surcompensation de refroidissement » des modèles précédents.

Vous pouvez également voir un exemple de consolidation. Le lecteur de carte SD, la prise casque et le lecteur de carte de jeu, auparavant sur deux cartes distinctes, ont été regroupés dans une pièce sophistiquée ressemblant à une guitare électrique.

G/O Media peut toucher une commission

Ces nouveaux emplacements pour haut-parleurs sophistiqués ont été conçus pour de nouveaux haut-parleurs sophistiqués. Les nouveaux haut-parleurs du commutateur OLED, au bas de l’image ci-dessous, ont été inclus pour permettre un meilleur son dans un espace plus petit.

Le changement le plus décevant à l’intérieur du commutateur OLED est peut-être le stockage interne. Dans le commutateur d’origine, le lecteur de stockage interne de 32 Go était une partie modulaire, ce qui laissait espérer qu’ils pourraient le mettre à niveau à un moment donné. Le plus grand disque de stockage de 64 Go du commutateur OLED fait désormais partie de la carte mère, anéantissant ces espoirs.

Regardez la vidéo YouTube d’iFixit pour un démontage complet de la nouvelle console de Nintendo. Émerveillez-vous en tant qu’homme beaucoup plus courageux que moi, débranchez de minuscules câbles plats, détachez les fils scotchés et enlevez un écran OLED coûteux et ultrafin avec un coussin chauffant et une ventouse.