Le démontage de l’adaptateur secteur MacBook Pro 140 W montre ce qu’il y a à l’intérieur

L’adaptateur secteur 140 W fourni avec les modèles MacBook Pro 16 pouces est unique à plusieurs égards, Apple introduisant une nouvelle technologie dans le chargeur. Il s’agit du premier adaptateur secteur Apple utilisant le nitrure de gallium ou la technologie « GaN » pour réduire la taille, et il est équipé de l’USB-C Power Delivery 3.1. ChargerLab a publié aujourd’hui un démontage de l’adaptateur secteur 140 W, donnant à ceux qui sont curieux de savoir ce qu’il y a à l’intérieur un aperçu sous le capot.

La vidéo de démontage présente des mesures générales et des tests de l’adaptateur secteur, mais ChargerLab démonte également complètement le corps pour accéder aux composants internes. La partie analyse du démontage est très technique, mais cette partie, qui commence vers 7h30 dans la vidéo, vaut la peine d’être regardée pour ceux qui veulent en savoir plus sur la configuration de puce spécifique utilisée par Apple.

Comme mentionné ci-dessus, il s’agit du premier adaptateur secteur qu’Apple a introduit avec USB-C Power Delivery 3.1, et il est également compatible avec les appareils prenant en charge cette spécification de charge. Les modèles de MacBook Pro sont également capables de se recharger avec des chargeurs USB Power Delivery 3.1 de marques tierces.

L’adaptateur secteur 140 W est livré avec le MacBook Pro 16 pouces, et il est également disponible auprès d’Apple pour 99 $.

