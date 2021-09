Le démontage de l’iPad mini d’iFixit approfondit le “défilement de la gelée”, le manque de réparabilité [Video]

28 sept. 2021 11:12 UTC | Mis à jour: 28 sept. 2021 à 11:12 UTC Par Clark La beauté derrière les réseaux de crypto-monnaie comme Bitcoin est le fait incontestable que n’importe qui participera dans le domaine de l’extraction de crypto. En fait, 2 frères et sœurs ont expliqué dans une interview très récente qu’ils récoltaient plus de […] More