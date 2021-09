Le démontage d’iFixit iPhone 13 et 13 Pro montre des batteries plus grosses, une nouvelle conception interne et un nouveau système de caméra

Comme le veut la tradition, iFixit a effectué le démontage initial des nouveaux iPhone 13 et 13 Pro le jour du lancement. Découvrez ci-dessous un aperçu détaillé de plus d’une heure à l’intérieur des iPhones de cette année, y compris un aperçu de la nouvelle disposition interne propre, des batteries plus grosses, des nouveaux systèmes de caméra, et plus encore.

Alors que les iPhone 13 et 13 Pro présentent le même design et bon nombre des mêmes fonctionnalités que la gamme iPhone 12, les améliorations et les changements incluent une batterie plus grande pour tous les modèles, de tout nouveaux systèmes de caméra, des écrans 120 Hz ProMotion pour le 13 Pro, et Suite.

iFixit a également découvert qu’Apple accordait encore plus d’attention aux détails de l’ingénierie et de la conception internes, le rendant plus propre et plus organisé que jamais.

Il faut généralement quelques jours à iFixit pour rédiger son démontage complet avec tous les détails découverts, mais consultez le démontage initial détaillé ci-dessous pour un aperçu de la nouvelle gamme iPhone 13.

