Le démontage d’iFixit révèle à quel point il y a peu d’ordinateur à l’intérieur du nouvel iMac 24 pouces

Après le lancement officiel du nouvel iMac vendredi, iFixit a déjà mis la main sur l’un de ces iMac 24 pouces redessinés pour partager son démontage traditionnel. Cela nous donne un meilleur aperçu des parties internes de l’ordinateur, qui est essentiellement une seule carte logique avec tout ce qui y est soudé.

Une radiographie du nouvel iMac montré par iFixit révèle quelques détails intéressants sur la machine. Dans les générations précédentes de l’iMac, Apple a utilisé le logo Apple sur ses ordinateurs comme antenne pour les connexions Wi-Fi et Bluetooth, mais cette année, les choses sont devenues un peu différentes.

Bien que les signaux soient toujours transmis à travers le logo, il y a maintenant une plaque de métal rectangulaire derrière – et non quelque chose de spécialement conçu avec la forme du logo Apple. Il y a également deux cercles inconnus au milieu de l’ordinateur, qui pourraient être des piles bouton.

En outre, il y a deux énormes plaques métalliques à l’intérieur de l’iMac, dont iFixit est incapable d’expliquer leur objectif – mais cela pourrait peut-être être quelque chose pour dissiper la chaleur interne. L’écran est collé au corps de l’ordinateur, ce qui nécessite un outil spécial pour le démonter. Une fois la machine ouverte, il n’y a pas grand chose à voir à l’intérieur.

iFixit note qu’il n’y a plus de menton métallique pour bloquer l’accès aux câbles internes comme c’était le cas sur les iMac précédents. Outre les plaques métalliques, les antennes et les batteries éventuelles, l’iMac est essentiellement composé d’une seule carte logique, de haut-parleurs et de deux petits ventilateurs – tout est emballé au bas de la machine.

Une chose à garder à l’esprit est que l’iMac démonté par iFixit est celui avec quatre ports USB. Le modèle de base vendu à Apple est livré avec seulement deux ports USB / Thunderbolt et un seul ventilateur.

Comme il utilise la puce M1, les composants iMac tels que le processeur, le GPU, la RAM et le stockage interne sont tous soudés sur la même carte. Ceci, bien sûr, rend presque impossible toute réparation sur le nouvel iMac (ce qui n’est pas surprenant, en fait).

iFixit travaille toujours sur une analyse approfondie des composants du nouvel iMac, ce qui devrait apporter plus de détails sur les énormes plaques métalliques, le clavier magique sans fil avec Touch ID et ce qui peut être réparé sur cet ordinateur. Vous pouvez consulter la première partie du démontage sur le site Web iFixit.

Lisez aussi:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: