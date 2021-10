Le démontage du nouveau MacBook Pro révèle de grandes mises à niveau internes

iFixit a publié son démontage habituel du nouveau MacBook Pro (2021), révélant de gros changements en interne qui facilitent la réparation de l’appareil.

L’ouverture du nouveau MacBook Pro révèle quelques changements dans le remplacement de la batterie et de l’écran qui rendront le nouvel appareil beaucoup plus facile à réparer :

Vous voulez toujours commencer par déconnecter la batterie, si vous pouvez comprendre comment. Après une petite chirurgie exploratoire, nous avons trouvé la borne de la batterie cachée sous le gros câble du trackpad. À partir de là, nous laissons normalement la batterie pour la fin, car le retrait des batteries MacBook Pro récentes nécessite une patience infinie, une bouteille d’alcool isopropylique et une bouteille optionnelle d’alcool respectueux de l’homme. Mais alors que nous regardons dans les tripes, nous remarquons quelque chose d’inattendu. Le vent porte un murmure de trois mots, un énoncé faible qui fait dresser nos cheveux sur la tête : tirettes de batterie.

iFixit note que les câbles flexibles qui relient l’écran au reste du MacBook ont ​​été repensés « avec environ 100 % de mou en plus », ce qui, espérons-le, résoudra ces problèmes de flexgate. L’écran est également plus facile à remplacer avec moins de vis, de ressorts et de câbles, et pas de panneaux d’affichage séparés. Cependant, iFixit n’a pas pensé que l’utilisation d’un remplacement d’écran DIY empêcherait True Tone de fonctionner.

Bien sûr, le système d’Apple sur une conception de puce du M1 Pro et du M1 Max signifie que les mises à niveau et les remplacements vont être difficiles (ou impossibles) en ce qui concerne des choses comme la RAM et le stockage, mais note que les performances d’Apple et les progrès de la durée de vie de la batterie sont tellement bien dans son nouveau meilleur MacBook qu' »il est possible que vous ne puissiez rien obtenir de tel à partir d’un design à douille ».

Le MacBook Pro n’obtient toujours qu’un 4/10 d’iFixit pour la réparabilité, principalement parce qu’il dispose d’un stockage soudé et non amovible, mais iFixit affirme que le nouveau design est un « mouvement majeur dans la bonne direction ».

