Le démontage du OnePlus 9 Pro révèle que le téléphone peut être difficile à réparer

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Selon un démontage par iFixit, le OnePlus 9 Pro n’est pas le téléphone le plus facile à réparer.L’appareil a obtenu une note de 4 sur 10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit.Son panneau arrière collé, son démontage complet et son écran difficile à retirer sont reprocher.

Le OnePlus 9 Pro a reçu le célèbre traitement de démontage d’iFixit, et les choses ne sont pas très belles en ce qui concerne sa réparabilité.

La procédure d’ouverture du téléphone ressemble à celle du Galaxy S21 Ultra, avec le panneau arrière collé fermement à l’aide d’une bonne quantité d’adhésif. L’expert en réparation a également dû parcourir un tas de câbles avant de pouvoir déconnecter le connecteur de la batterie. Alors oubliez de changer vous-même la batterie du téléphone. Non pas que vous alliez faire ça de toute façon.

Cela dit, le téléphone dispose de languettes pratiques sur ses deux batteries, ce qui les rend plus faciles à retirer et donne au téléphone un avantage sur le Galaxy S21 Ultra qui utilise une tonne de colle à l’arrière de la batterie.

Ce n’est qu’une fois les piles libérées que le système à quatre caméras du OnePlus 9 Pro peut être retiré.

Dans l’ensemble, la réparabilité du OnePlus 9 Pro reste inchangée par rapport au OnePlus 8 Pro.

«Sa batterie facilement amovible et sa construction relativement modulaire sont toujours agréables à voir, mais son panneau arrière collé est un obstacle à l’entrée et à la réparation, ce qui aggrave les choses. Son affichage nécessite beaucoup de démontage pour y accéder et sera pénible à enlever s’il se casse, grâce à un adhésif tenace et des bords incurvés », note l’iFixit dans sa conclusion.

Le téléphone obtient un score de 4 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) sur l’échelle de réparabilité de la publication. En comparaison, le Galaxy S21 Ultra a obtenu un point de moins pour son démontage plus difficile, tandis que le Galaxy S21 a également obtenu un 4 sur 10.