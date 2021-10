Le démontage montre les détails du nouveau chargeur USB-C 140 W d’Apple

Lorsque Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro, la société a également présenté un nouveau chargeur USB-C de 140 W fourni dans la boîte des modèles 16 pouces. Bien qu’il ressemble à n’importe quel autre chargeur ordinaire, le chargeur 140 W d’Apple est le premier fabriqué par la société avec du nitrure de gallium (GaN). Maintenant, un démontage montre tous les détails du nouveau chargeur MacBook Pro 16 pouces.

La chaîne YouTube ChargerLAB a partagé une vidéo montrant l’intégralité du processus de démontage du chargeur USB-C 140 W d’Apple. Ce qui rend ce chargeur intéressant, ce sont ses nouvelles technologies, car il utilise la norme USB-C PD 3.1 qui peut fournir jusqu’à 240W de puissance. En outre, il s’agit également du premier adaptateur secteur d’Apple avec GaN.

Le nitrure de gallium, ou GaN, est un matériau utilisé pour les semi-conducteurs qui produit moins de chaleur. En conséquence, les composants peuvent être rapprochés et le chargeur peut être plus compact sans affecter sa sécurité. Pour atteindre la puissance maximale de 140 W tout en chargeant le MacBook, le nouveau câble USB-C vers MagSafe 3 est requis car il n’y a pas encore de câbles USB-C standard compatibles avec la nouvelle norme disponible sur le marché.

Passant au démontage, ChargerLAB montre qu’il n’y a pas de moyen facile de démonter le chargeur d’Apple. Ils ont dû couper la coque en plastique dur pour accéder aux composants internes de l’adaptateur secteur, ce qui naturellement lui causera des dommages permanents.

Une fois le chargeur démonté, on peut voir une structure assez solide à l’intérieur. La coque en plastique est vraiment épaisse et il y a une colle noire pour maintenir le module principal fixé. Comme indiqué dans la vidéo, il existe également plusieurs adhésifs thermiques et des tampons thermiques en graphite sur le dessus des puces pour la dissipation thermique et la protection.

Pour ceux qui souhaitent connaître tous les détails des composants du chargeur d’Apple, la vidéo de ChargerLAB montre un examen approfondi de ce que fait chaque composant, y compris les nouvelles puces GaN. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous :

