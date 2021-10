Le démontage vidéo complet du MacBook Pro 16 pouces d’iFixit met en évidence les changements de conception internes

iFixit a publié plus tôt cette semaine un teaser de son démontage de MacBook Pro, et maintenant, le site est de retour avec une vidéo complète qui nous donne un aperçu clair des composants à l’intérieur des nouveaux modèles de MacBook Pro.

Comme iFixit l’a mentionné dans son premier article, il est plus facile d’entrer dans un MacBook Pro qu’auparavant car Apple ne colle plus les batteries en place. Au lieu de cela, il existe des languettes adhésives qui simplifient le remplacement de la batterie. Les réparations ne sont pas simples, cependant, car il y a le système de haut-parleurs à gérer près de la batterie, et les languettes adhésives pour les deux cellules de la batterie principale ne sont accessibles qu’en retirant le trackpad.

Les ventilateurs sont plus gros que les ventilateurs de la machine de la génération précédente, et il y a plus d’espace pour le système de haut-parleurs en raison du châssis plus épais. Il y a une batterie de 99,6 Wh dans le MacBook Pro 16 pouces, qui est un peu plus petite que la batterie du modèle de génération précédente. Avec les améliorations d’efficacité introduites avec les puces M1 Pro et Max, la durée de vie de la batterie est considérablement améliorée.

Il existe une conception de câble d’écran mise à jour qui leur donne plus de mou lorsque l’écran est ouvert et fermé, ce qui devrait éviter les problèmes de « Flexgate » qui ont affecté les anciens modèles de MacBook Pro.

Les trois ports USB-C, le port MagSafe et la prise casque sont modulaires pour des réparations simples, mais le port HDMI et la fente pour carte SD sont soudés en place sur la carte mère. La mémoire et le stockage sont intégrés et non remplaçables par l’utilisateur.

Dans l’ensemble, iFixit a attribué au MacBook Pro un score de réparation de 4/10 en raison de l’utilisation de vis pentalobe, de la difficulté à retirer le capot supérieur et des problèmes de réparation de fonctionnalités telles que le capteur d’empreintes digitales et l’écran, qui perdent leurs fonctionnalités avec les échanges de composants. .

iFixit prévoit également de faire un démontage complet du MacBook Pro 14 pouces, qui, selon lui, est très similaire à la machine 16 pouces. Ce démontage sera mis à jour plus tard.