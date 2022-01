Le déni de NASCAR du sponsor « Allons-y, Brandon » du pilote, expliqué

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous sommes là pour vous aider à expliquer les chants « Allons-y, Brandon », comment ils ont commencé en NASCAR et comment cela a conduit à une débâcle de parrainage au sein du sport.

À ce jour, vous avez probablement entendu parler des chants « Allons-y, Brandon », la phrase avec le vrai sens pas si secret de « Joe Biden ». Peut-être avez-vous entendu dire que cela provenait de NASCAR à la suite d’un Talladega Superspeedway en octobre, ou que le pilote et l’équipe impliqués, Brandon Brown et Brandonbilt Motorsports, ont récemment tenté mais n’ont pas réussi à capitaliser sur cette phrase avec un parrainage connexe.

Et peut-être êtes-vous encore un peu confus au sujet de ce qui se passe sur terre. Ce n’est pas grave parce que nous sommes ici pour le décomposer.

Qui est Brandon Brown ?



Brandon Brown est un pilote NASCAR de 28 ans originaire de Woodbridge, en Virginie, qui conduit la Chevrolet n°68 pour son entreprise familiale Brandonbilt Motorsports. Il participe actuellement à la série Xfinity de deuxième niveau, et il a couru à temps plein dans cette série au cours des trois dernières saisons. Il a également déjà participé à temps partiel aux séries de camions de troisième niveau.

En octobre à Talladega Superspeedway, Brown a remporté sa première course NASCAR en série nationale, prenant le drapeau à damier sous caution dans le Sparks 300. La course a été légèrement raccourcie en raison de l’obscurité sur la piste, qui n’a pas de feux.

Comment ont commencé les chants « Allons-y, Brandon » ?



Après que Brown ait été déclaré vainqueur à Talladega, il a fait son interview sur la piste après la course comme n’importe quel autre pilote gagnant.

Alors que Brown parlait à NBC Sports immédiatement après la course, les fans dans les tribunes scandaient et applaudissaient explicitement. Alors que NBC Sports a initialement rapporté que les fans scandaient: « Allons-y, Brandon! » il était clair que beaucoup scandaient « , Joe Biden ! »

Les drapeaux « Let’s Go Brandon » flottent lors du championnat de la NASCAR Cup Series 2021 au Phoenix Raceway. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Depuis lors, l’expression a décollé dans les cercles de droite et est devenue une blague apparemment omniprésente et pas si banale dans la politique et le sport, y compris sur les bannières et les drapeaux des courses NASCAR à la fin de la saison 2021.

Que pense Brandon Brown des chants « Allons-y, Brandon » ?



(Sean Gardner/.)

Brown a adressé le « Allons-y, Brandon! » chants dans un article du New York Times en décembre, ainsi qu’un éditorial dans Newsweek. Dans l’article du Times, Brown a déclaré qu’il n’avait « aucun désir de s’impliquer dans la politique » et a ajouté dans Newsweek: « La politique n’a jamais été aussi intéressante pour moi ».

Mais un manque d’opportunités de parrainage pour le conducteur a semblé changer cette position. Mais plus là-dessus plus tard.

Que pense NASCAR des chants « Allons-y, Brandon » ?



Le président de NASCAR, Steve Phelps, a exprimé son mécontentement face à la phrase provenant de NASCAR, et à Phoenix Raceway en novembre, il l’a décrite comme une « situation malheureuse ».

Phelps a poursuivi, comme For The Win l’a signalé précédemment :

« Je ressens pour Brandon », a déclaré Phelps. «Je pense que, malheureusement, cela témoigne de l’état où nous en sommes en tant que pays. Nous ne voulons pas nous associer à la politique, à gauche ou à droite. Nous avons évidemment et nous avons toujours eu, en tant que sport, un immense respect pour le bureau du président – ​​peu importe qui siège. … «Est-ce que nous aimons le fait que cela a en quelque sorte commencé avec NASCAR et qu’il gagne ensuite du terrain ailleurs? Non, nous ne sommes pas contents de ça. Mais nous continuerons à nous assurer que nous respectons le bureau du président. »

De plus, NASCAR a déclaré à Brandonbilt Motorsports le samedi du week-end du championnat 2021 en novembre à Phoenix que tout programme de parrainage ou de peinture sur le thème «Allons-y, Brandon» ne serait pas approuvé, a confirmé un responsable de NASCAR à For The Win mercredi. Cela comprenait la signalisation sur la piste, ainsi que le schéma de peinture et les conceptions du transporteur, bien que Brown et l’équipe puissent toujours capitaliser sur le chant grâce à des avenants ou à d’autres opportunités en dehors de la piste de course.

NASCAR essaie de s’éloigner des parrainages politiques, a déclaré un responsable de NASCAR.

Où la tentative de parrainage LGBcoin entre-t-elle en jeu ?



La semaine dernière, le 30 décembre, Brandonbilt Motorsports a annoncé un accord de parrainage pour toute la saison avec LGBcoin, une « pièce de monnaie de crypto-monnaie », qui « permet aux propriétaires d’exprimer numériquement leur soutien à l’Amérique et au rêve américain ». Avec l’annonce, l’équipe a également partagé son schéma de peinture prévu pour la Chevrolet n°68, et selon l’organisation, NASCAR a approuvé le schéma, comme l’a rapporté FOX Sports.

Brandon Brown avec le schéma de peinture LGBcoin. (Photo via Brandonbilt Motorsports)

Selon le site Web de LGBcoin, ce n’est « pas intrinsèquement politique en tant que monnaie meme (c’est surtout juste drôle) ». Le site Web met également en garde :

« Le LGBcoin n’a aucune valeur intrinsèque et vous ne devez pas l’acheter en espérant pouvoir le revendre. S’il vous plaît, ne dépensez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre.

Au moment de la publication de cette histoire, LGBcoin est évalué à 0,0000000703 $, selon CoinMarketCap.

Cependant, l’annonce du sponsoring de Brown et de l’équipe s’est avérée prématurée.

Ce que Brandonbilt Motorsports a perçu comme une approbation par e-mail a été fait par une personne non autorisée à le faire, a confirmé un responsable de NASCAR à For The Win, ajoutant que dès que les supérieurs ont pris connaissance de l’annonce, l’équipe a été immédiatement contactée.

Au milieu de la confusion la semaine dernière quant à savoir si NASCAR a approuvé ou non le parrainage, Brandonbilt Motorsports a publié dimanche une déclaration sur l’échange d’e-mails avec l’organisme de sanction, qui se lisait en partie :

« Brandonbilt Motorsports a soumis nos sponsors et schémas de peinture les plus récents à NASCAR, en suivant le processus d’approbation standard que nous avons entrepris plusieurs fois auparavant sans problème. Nous avons reçu l’approbation écrite sur les sponsors d’un responsable des opérations de course NASCAR le 26 décembre 2021. L’équipe a ensuite avancé avec une annonce seulement après avoir reçu cette approbation. L’approbation des sponsors était sans ambiguïté – les quatre premiers mots de l’e-mail de l’État NASCAR, « Les sponsors sont approuvés… » Le seul retour offert concernait des modifications mineures de la conception graphique pour assurer la lisibilité sur la piste à 170 mph.

Alors, NASCAR a-t-il approuvé le parrainage de LGBcoin ?



Non.

Comme plusieurs organes de presse l’ont rapporté et For The Win confirmé, l’instance dirigeante n’a jamais officiellement approuvé le parrainage, a déclaré un responsable de NASCAR, et après avoir examiné le parrainage et le schéma de peinture lundi, NASCAR a déclaré à l’équipe mardi qu’aucun n’était approuvé.

Notes du livre de règles de la série Xfinity de NASCAR :

« NASCAR peut refuser d’autoriser un concurrent à participer à un événement si NASCAR détermine qu’une publicité, un parrainage ou un accord similaire auquel le concurrent est ou sera partie est préjudiciable au sport, à NASCAR, au sponsor de la série ou à le promoteur pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, l’image publique du sport.

Et après?



Alors que Brown et Brandonbilt Motorsports peuvent capitaliser sur la phrase «Allons-y, Brandon» loin des pistes de course et des événements de NASCAR, ils rechercheront probablement un nouveau sponsor. Mais ils n’abandonnent pas encore ce problème.

Dans une déclaration rapportée par FOX Sports, Max Marcucci, porte-parole de Brandonbilt Motorsports, a déclaré en partie :

« En fin de compte, Brandonbilt Motorsports a suivi le processus standard d’approbation des sponsors et des schémas de peinture et a reçu l’approbation d’un responsable NASCAR habilité à prendre ces décisions et qui prend ces décisions régulièrement. Ce responsable a ensuite confirmé et réitéré que nous avions reçu l’approbation lors d’une conversation téléphonique après l’annonce. Nous sommes déçus que la direction de NASCAR ait choisi d’annuler l’approbation de ce parrainage et pensons qu’ils devraient avoir la confiance nécessaire pour prendre leur décision de faire marche arrière et de ne pas allumer une équipe ou un pilote. »

Et il y a aussi la possibilité d’un procès.

Mais il semble peu probable que NASCAR change sa décision et autorise le parrainage et le schéma de peinture à entrer en piste.