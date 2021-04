Le déni de science COVID des démocrates ⋆ .

par Selwyn Duke, The New American:

Bien que je n’ai jamais rencontré de Néandertalien, je soupçonne que notre société actuelle n’est probablement pas celle qui devrait contester leur pensée. Par exemple, quels que soient les défauts des Néandertaliens, ils connaissaient sûrement la différence entre les garçons et les filles et n’entretenaient pas des fantaisies telles que «Notre force réside dans notre diversité». Cela vient à l’esprit avec la controverse sur le port de masque et l’affirmation récente de Joe Biden selon laquelle l’assouplissement des restrictions apparemment inutiles de COVID-19 est une «pensée néandertalienne».

Pour être précis, Biden est allé «après le gouverneur du Mississippi Tate Reeves et le gouverneur du Texas Greg Abbott pour avoir levé les mandats masqués de leurs États et rouvert des entreprises telles que des restaurants et des détaillants à pleine capacité», a récemment rapporté l’Independent. Biden a déclaré à propos des gouverneurs républicains que « la dernière chose dont nous avons besoin est que Néandertal pense que, en attendant, tout va bien, enlevez votre masque et oubliez-le », a également informé le site.

Et les Néandertaliens marchent certainement parmi nous. Après tout, enlever votre masque et l’oublier, c’est précisément ce que le gouverneur Gavin Newsom (D-Californie) a fait tristement au restaurant haut de gamme The French Laundry, même en ne mangeant pas; C’est aussi ce que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) a fait dans un salon de coiffure qui était censé avoir été fermé par la loi et ce que la sénatrice Dianne Feinstein (D-Californie) a été surprise en train de faire en train de traverser un aéroport. Tout cela s’est produit au milieu de la «pandémie», remarquez.

Nous ne pouvons pas savoir si ces hypocrites démasqués «savent mieux», comme l’a déclaré la semaine dernière le conseiller principal de l’équipe d’intervention contre le coronavirus de Biden, Andy Slavitt. Mais les gouverneurs du GOP susmentionnés, auxquels Slavitt faisait référence, semblent certainement le faire.

C’est pourquoi ils abandonnent le rituel COVID.

Notez que le Mississippi – qui compte des populations pauvres et noires relativement importantes, des groupes plus gravement touchés par le SRAS-CoV-2 – n’a signalé dimanche aucun décès dû au virus chinois.

Pourtant, tout cela signifie que l’État de Magnolia est à la tête d’une tendance. À ce sujet, Slavitt «a averti» que «les cas de Covid ont encore augmenté», comme l’a dit l’Independent. C’est vrai. C’est aussi trompeur.

Car «les cas de COVID ont augmenté de 15% au cours des deux dernières semaines, selon le New York Times», rapporte National Review – pourtant «les hospitalisations et les décès ont chuté de 5 et 29%, respectivement.»

C’est là que le caoutchouc entre également sur la route. Le nombre de cas positifs peut être trompeur car il est influencé par la quantité de tests effectués (testez plus de personnes, vous obtenez plus de positifs) et la précision des tests (il y a des faux positifs). Ce qui compte vraiment, ce sont le taux d’hospitalisation et, en particulier, le nombre de mortalité.

En fait, avoir plus d’infections avec une hospitalisation et une mortalité plus faibles peut être bénéfique car cela peut aider à établir l’immunité du troupeau.

Mais qu’en est-il des masques, qui ont pris le statut de talisman? Existe-t-il vraiment des données montrant que, lorsqu’ils sont prescrits à la population en général, ils réduisent la contagion du virus chinois?

Cela ne semble pas être le cas. Par exemple, en écrivant samedi que la science montre que «les fanatiques du masque avaient très, très tort», Trevor Thomas, du Penseur américain, cite d’abord le cas de la Floride. «Notez que les cas par 100 000 dans les systèmes scolaires où les masques sont facultatifs sont nettement inférieurs à ceux des systèmes où les masques sont obligatoires», écrit-il, fournissant un graphique illustrant son propos.

Pourtant, il y a encore plus. Comme le chroniqueur de l’hôtel de ville Scott Morefield l’a récemment tweeté:

Ici, le président Biden supplie les États qui ont levé les mandats de masque de les remettre en place. Sur la base de sa «logique» supposée, on pourrait penser que les États qui ont levé des mandats ou qui ne les ont jamais eu se noyent dans des cadavres et des hôpitaux surpeuplés. Est-ce le cas? FIL: pic.twitter.com/3aJBzcypGk – Scott Morefield (@SKMorefield) 29 mars 2021

