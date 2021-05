Le déni devient inutile lorsque les cadavres commencent à s’échouer sur les rives du Gange, écrit Tavleen Singh

L’homme qui dirige le groupe de travail Covid-19, le Dr Vinod Paul, a soudainement émergé pour annoncer qu’entre août et décembre, «216 crores de doses seront mis à disposition» en Inde.

Nos pires cauchemars se réalisent. La peste s’est propagée au cœur des zones rurales de l’Uttar Pradesh et du Bihar et provoque une misère indescriptible. Trop de gens meurent et les familles trop pauvres pour acheter du bois pour incinérer les morts les poussent simplement dans le Gange. La semaine dernière, des corps ont commencé à s’entasser le long de ses rives. Certains ont été incinérés par des villageois ou enterrés dans des tombes peu profondes, d’autres ont pourri au soleil et ont été mangés par des chiens et des vautours. Les responsables locaux sont pour la plupart absents et lorsqu’ils apparaissent, comme l’a fait une femme politique du BJP dans un village de l’UP lorsque les corps étaient retirés de la rivière, ils nient que quelque chose ne va pas. Il est tout à fait normal que les hindous donnent à leurs proches un “ enterrement d’eau ”, a déclaré cette dame, lorsqu’un journaliste de télévision l’a interrogée sur le nombre de morts.

Le déni est le bouclier que les plus puissants dirigeants du BJP utilisent depuis que la pandémie a atteint des niveaux catastrophiques. Yogi Adityanath fait partie de ceux qui l’ont le plus utilisé. Il continue d’essayer de persuader les gens de son état qu’il n’y a pas de pénurie d’oxygène, de lits d’hôpitaux ou de médicaments. Le déni devient inutile lorsque les cadavres commencent à s’échouer sur les rives du Gange. Le déni devient inutile lorsque des gens continuent de mourir dans les hôpitaux à travers le pays à cause d’une pénurie d’oxygène. C’est un message qui ne semble pas avoir atteint le premier ministre. Si c’était le cas, il ordonnerait à ses ministres et hauts fonctionnaires de cesser de mentir sur la véritable horreur de ce qui se passe.

Il commencerait à écouter les journalistes qui risqueraient leur vie pour se rendre dans les régions rurales de l’Inde pour essayer de dire la vérité. Au lieu de cela, il permet aux trolls «fiers d’être suivis par Modi» d’appeler ces journalistes des «vautours». Le premier ministre n’a-t-il pas encore remarqué que cette contagion ne sera jamais maîtrisée tant que nous ne connaîtrons pas l’étendue de sa propagation et le nombre réel de morts? Le déni est devenu une tactique inutile car d’éminents scientifiques et médecins d’autres pays ont commencé à dire ouvertement que le nombre de personnes mourant de Covid en Inde pourrait être jusqu’à 20 fois plus élevé que le chiffre officiel. La BBC a rapporté la semaine dernière que la moitié des cas de Covid dans le monde se trouvent maintenant en Inde.

Nous sommes au milieu d’une catastrophe nationale comme la plupart d’entre nous n’ont jamais vu auparavant. Lorsque le premier ministre sort du mode de déni, il peut remarquer qu’il a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir. Les chefs de l’opposition qui se sont réunis pour lui écrire une lettre proposant des idées sur la manière de sortir de cette catastrophe auraient dû être invités à une discussion. Au lieu de cela, la lettre qu’ils ont écrite a été rejetée par ses sbires comme une tentative de répandre la «négativité». L’idée la plus importante qui est venue de ces chefs de l’opposition était que les achats de vaccins devraient être contrôlés au niveau central, sinon le désordre qui existe déjà sur le front de la vaccination s’aggravera.

La seule façon de gagner la lutte contre Covid est de se faire vacciner. Et on ne peut pas répéter assez souvent que le groupe de travail chargé de se procurer des vaccins a échoué lamentablement. Lorsque cela est devenu évident, M. Modi a annoncé que les gouvernements des États devraient trouver des vaccins partout où ils le peuvent. Non, premier ministre. Ceci est votre travail. Les gouvernements des États ne peuvent prendre en charge la logistique de la vaccination des personnes que dans les plus brefs délais.

Après avoir déversé le désordre politique sur les ministres en chef, d’autres preuves de confusion sont venues la semaine dernière. L’homme qui dirige le groupe de travail Covid-19, le Dr Vinod Paul, a soudainement émergé pour annoncer qu’entre août et décembre, «216 crores de doses seront mis à disposition» en Inde. Il n’a pas expliqué comment cela sera possible dans un laps de temps aussi court. Mais s’il est toujours en charge, laissez-le donner un affidavit à la Cour suprême qui le garantit et clarifie si ces doses de vaccin seront achetées par le gouvernement central ou les gouvernements des États.

Le déni est la principale raison pour laquelle le Premier ministre n’a pas encore mis en place un nouveau groupe de gestion de crise. Lorsqu’il sortira du mode de déni, il verra peut-être qu’un nouveau groupe de travail devrait inclure des ministres en chef et des chefs de l’opposition, ainsi que des scientifiques et des médecins. Une crise de cette ampleur ne peut plus être gérée par le cabinet du premier ministre. Jusqu’à présent, cela a été, peut-être dans l’intention de permettre à Modi de s’en attribuer le mérite, comme il l’a fait la dernière fois. Lors de la première vague, ses fidèles n’ont jamais manqué de nous rappeler que, sans lui, il y aurait «des cadavres empilés dans les rues». Maintenant, ils ne s’entassent pas seulement dans les lieux de crémation, mais ils échouent sur les rives de notre fleuve le plus sacré.

Nous le savons grâce à un excellent reportage réalisé par India Today, Barkha Dutt et une petite armée de journalistes locaux qui ont risqué leur vie pour nous apporter la vérité sur ce qui se passe dans les régions rurales de l’Uttar Pradesh et du Bihar. Au lieu d’éloges pour leur service, les trolls déployés par le BJP les maltraitent quotidiennement pour ce qu’ils appellent le «journalisme vautour». Modi reste silencieux face à ce genre d’accusation écoeurante faite non seulement par des trolls mais par des porte-parole du BJP, et cela doit signifier qu’il approuve. Cela le fait passer pour un leader plus soucieux de son image que du pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.