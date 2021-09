Le dénigrement du Bayern Munich contre le VfL Bochum était doux-amer pour Leon Goretzka

Le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka savait qu’il aurait dû être heureux après que son équipe ait démantelé le VfL Bochum en Bundesliga, mais le joueur de 26 ans a déploré les coups que sa nouvelle équipe a infligés au club où il a joué dans sa jeunesse – et où il a fait son professionnalisme début.

« Nous adorons jouer au football. Nous voulons nous développer davantage, de match en match, et nous imprégner de plus en plus de la philosophie de notre nouvel entraîneur. Aujourd’hui, c’était très amusant pour nous, mais pas tellement pour Bochum. Bien sûr, je suis toujours un peu désolé à ce sujet d’un point de vue personnel », a déclaré Goretzka (tel que capturé par FCBayern.com). « Nous n’avons laissé à Bochum aucun répit. Les dix premières minutes ont été un peu mouvementées. C’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à jouer au jeu auquel ils voulaient jouer – de longs ballons, beaucoup de combats pour le deuxième ballon. Mais ensuite, nous avons progressivement trouvé notre structure et nous nous sommes très bien défendus. C’est comme ça que nous avons dominé.

Désolé? Goretzka avait une drôle de façon de le montrer !

Sérieusement, cependant, ce fut une journée pleine d’émotions mitigées pour Goretzka car il n’aimait pas frapper son ancien club.

« Dans le jeu, bien sûr, vous faites tout pour que votre équipe gagne. J’aurais aimé marquer un but aussi. En fin de compte, je suis désolé », a déclaré Goretzka (tel que capturé par Tz).