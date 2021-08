Le dénonciateur de confidentialité Edward Snowden et EFF dénoncent les plans d’Apple pour analyser les messages et les images iCloud

Le projet d’Apple d’analyser la bibliothèque de photos iCloud des utilisateurs par rapport à une base de données de matériel pédopornographique (CSAM) pour rechercher des correspondances et des messages d’enfants à la recherche de contenu explicite a été critiqué par le lanceur d’alerte Edward Snowden et l’Electronic Frontier Foundation (EFF).



Dans une série de tweets, l’éminent militant de la protection de la vie privée et dénonciateur Edward Snowden a souligné les inquiétudes qu’Apple déploie une forme de “surveillance de masse dans le monde entier” et crée un précédent qui pourrait permettre à l’entreprise de rechercher tout autre contenu arbitraire dans le avenir.

Peu importe à quel point les bonnes intentions sont bonnes, @Apple déploie une surveillance de masse dans le monde entier avec cela. Ne vous y trompez pas : s’ils peuvent rechercher du porno pour enfants aujourd’hui, ils peuvent rechercher n’importe quoi demain. Ils ont transformé un billion de dollars d’appareils en iNarcs – * sans demander. * https://t.co/wIMWijIjJk – Edward Snowden (@Snowden) 6 août 2021

Snowden a également noté qu’Apple a toujours été un leader du secteur en termes de confidentialité numérique et a même refusé de déverrouiller un iPhone appartenant à Syed Farook, l’un des tireurs des attentats de décembre 2015 à San Bernardino, en Californie, malgré l’ordre de le faire. donc par le FBI et un juge fédéral. Apple s’est opposé à l’ordonnance, notant qu’elle créerait un “précédent dangereux”.

L’EFF, un éminent groupe international de droits numériques à but non lucratif, a vivement condamné la décision d’Apple d’analyser les bibliothèques et les messages iCloud des utilisateurs, affirmant qu’il est extrêmement “déçu” qu’un “champion du cryptage de bout en bout” entreprend une « volte-face choquante pour les utilisateurs qui se sont appuyés sur le leadership de l’entreprise en matière de confidentialité et de sécurité ».

L’exploitation des enfants est un problème grave, et Apple n’est pas la première entreprise technologique à modifier sa position de protection de la vie privée pour tenter de la combattre. Mais ce choix aura un prix élevé pour la confidentialité globale des utilisateurs. Apple peut expliquer en détail comment sa mise en œuvre technique préservera la confidentialité et la sécurité de sa porte dérobée proposée, mais en fin de compte, même une porte dérobée soigneusement documentée, soigneusement pensée et à portée étroite est toujours une porte dérobée… Il est impossible de créer un système de numérisation côté client qui ne peut être utilisé que pour les images sexuellement explicites envoyées ou reçues par des enfants. En conséquence, même un effort bien intentionné pour construire un tel système brisera les promesses clés du cryptage du messager lui-même et ouvrira la porte à des abus plus larges. Tout ce qu’il faudrait pour élargir la porte dérobée étroite qu’Apple construit est une extension des paramètres d’apprentissage automatique pour rechercher des types de contenu supplémentaires, ou un ajustement des indicateurs de configuration à analyser, pas seulement les comptes des enfants, mais ceux de n’importe qui. Ce n’est pas une pente glissante ; c’est un système entièrement construit qui n’attend que la pression extérieure pour faire le moindre changement.

L’EFF a souligné comment divers gouvernements du monde entier ont adopté des lois qui exigent la surveillance et la censure du contenu sur diverses plates-formes, y compris les applications de messagerie, et que la décision d’Apple de numériser les messages et iCloud Photos‌ pourrait être légalement tenue d’inclure du matériel supplémentaire ou facilement être élargie. “Ne vous méprenez pas : il s’agit d’une diminution de la confidentialité pour tous les utilisateurs de ‌iCloud Photos‌, pas d’une amélioration”, a averti l’EFF. Voir l’article complet de l’EFF pour plus d’informations.

Les condamnations rejoignent le grand nombre de préoccupations des chercheurs en sécurité et des utilisateurs sur les réseaux sociaux depuis l’annonce des changements par Apple hier, déclenchant des pétitions pour exhorter Apple à revenir sur ses plans et à affirmer son engagement en faveur de la confidentialité.

Remarque : En raison de la nature politique ou sociale de la discussion concernant ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Actualités politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum ayant au moins 100 messages.