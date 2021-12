Le dénouement du stock de Pinterest n’est pas terminé, alors voici le commerce à faire

Rappelez-vous quand Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a profité de l’euphorie entourant les actions au foyer l’année dernière ? il a rejoint Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM), Téladoc Santé (NYSE :TDOC), Peloton Interactif (NASDAQ :PTON), DocuSign (NASDAQ :DOCU), et bien d’autres lors d’un tour en fusée pour les âges. Si vous pensiez que la montée fulgurante était époustouflante, vous devriez voir le stock de PINS s’effondrer cette année.

Cela a été brutal.

Comme c’est toujours le cas lorsque les prix des actifs se détachent de la réalité, il y a un calcul. Tôt ou tard – et dans ce cas, c’était plus tôt – arrive un rapport sur les bénéfices qui déçoit les masses. Cela révèle souvent que la croissance de l’entreprise est robuste mais pas suffisante pour répondre aux attentes élevées contenues dans le cours de l’action, qui est très élevé.

Et, avec cela, une traction de tapis s’ensuit. Dans le cas du stock de PINS, il est arrivé fin juillet via un écart désagréable de -18% pendant la nuit. Si vous voulez voir une variété particulièrement vicieuse, jetez un œil à DocuSign, qui a chuté de 51% du jour au lendemain ce mois-ci. Tel est le risque de posséder des actions multiples élevées dont le prix est parfait. Toute bouffée de déception peut faire chuter les actions. Et étant donné la nature tendancielle des valeurs boursières, le plongeon instantané de juillet n’était que la salve d’ouverture. Une pression à la baisse persistante a continué de tirer PINS à la baisse au cours des deux trimestres suivants.

Au plus bas de lundi, les prix étaient en baisse de 61,6 % par rapport au record de février. Regardons de près la tendance.

Graphique d’action PIN

Comme toujours, le graphique hebdomadaire donne une vue d’ensemble. Le plaisir de l’année dernière se juxtapose à la douleur de cette année. Voici quelques points clés.

Premièrement, la tendance hebdomadaire tombe en dessous d’une moyenne mobile à la baisse sur 50 et 20 semaines.

Deuxièmement, les mesures d’élan comme le RSI sont tombées à un nouveau plus bas cette semaine pour confirmer la force croissante de la tendance baissière.

Troisièmement, nous sommes revenus à une ancienne zone de résistance pivot à 35 $. Le franchissement de ce seuil en septembre dernier a été un catalyseur pour la croissance explosive du titre. Il a également lancé des actions PINS à partir de sa base post-IPO. C’est donc un endroit aussi logique que n’importe quel autre pour les acheteurs de monter une contre-attaque. Mais ce n’est pas parce qu’ils pourraient et devraient le faire qu’ils le feront.

Nous devons d’abord voir des signes de ralentissement et des modèles d’inversion commencer à émerger sur la période quotidienne.

Quant à la vue quotidienne, elle est aussi baissière que l’on pourrait s’y attendre pour un titre qui a été réduit de moitié.

Je ferais écho aux deux premiers points ci-dessus pour le graphique journalier. Nous descendons en dessous de toutes les moyennes mobiles, et le RSI confirme que la dynamique baissière s’est accentuée lors de la dernière baisse. Les trois derniers jours ont été marqués par un net rebond, mais le volume a été terne et nous n’avons même pas réussi à revenir à la moyenne mobile sur 20 jours. En somme, nous avons un modèle de retracement baissier classique. Je m’attends à ce que ce rallye soit rejeté comme tous ses prédécesseurs.

Pour que la zone de support potentielle de 35 $ déclenche un renversement ici, nous avons besoin du graphique journalier pour construire un bas pivot plus élevé ou un double creux. Nous avons besoin que les prix brisent la résistance et forment un pivot plus haut. En bref, nous avons besoin de quelque chose, de n’importe quoi, pour signaler que le rebond de cette semaine est plus qu’un autre dans une longue lignée de retracements ratés.

Pour l’instant, je suis vendeur. Si vous voulez parier que nous revisitons les plus bas, voici un spread d’options qui en profitera.

L’échange: Achetez le spread de vente de 40 $/35 $ de janvier pour 1,98 $.

Vous risquez 1,98 $ pour gagner potentiellement 3,02 $ si les NIP tombent à 35 $ à l’expiration.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

