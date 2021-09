Le dentiste bavarois reçoit la visite du Dinamo

in

Arnau montserrat

Visiter l’Allianz Arena est pire que d’avoir un rendez-vous chez le dentiste. En fait, face au Bayern Munich en général. Ils imposent. Ils ont balayé le Camp Nou le premier jour et c’est maintenant au tour d’un Dynamo de Kiev qui a le label “Cendrillon” mais qui a déjà mis Benfica en difficulté le jour de l’ouverture.

L’équipe bavaroise a endossé trois au Barça au Camp Nou et après un démarrage hésitant, chose normale à l’arrivée d’un nouveau car, la machine est graissée et la vitesse de croisière réglée. Ils enchaînent huit victoires consécutives et sont évidemment en tête du classement de la Bundesliga.

Ils viennent de battre le fond à moitié gaz, ce qui a coûté la séquence de buts de Lewandowski. Le Polonais a ajouté 19 matches de suite en marquant avec le maillot du Bayern. A Furth, il s’est asséché.

Gagner et gagner

Nagelsmann l’a clairement dit, s’ils veulent gagner cette Ligue des Champions, l’objectif est de gagner le maximum de matchs. Peu importe contre qui. « Il s’agit de confirmer que nous sommes l’un des favoris. Si vous voulez gagner cela, à la fin, vous devez gagner le plus de matchs. C’est ce que nous voulons & rdquor;a déclaré l’entraîneur du Bayern à l’approche de l’affrontement.

Soyez très prudent avec la “Cendrillon”, si à un moment donné le champion d’Ukraine et actuel leader invaincu de la compétition nationale peut être appelé ainsi. Le Bayern n’a remporté que la moitié des matchs, dix, contre le Dynamo Kiev. Bien sûr, tous ceux qui ont été joués en Allemagne ont été remportés par le Bayern.

Notez également le nom de Thomas Muller. S’il mouille aujourd’hui, ce sera son 50e but en Ligue des champions et il égalera Thierry Henry en tant que septième meilleur buteur de la compétition. Celui qui marque, la machine bavaroise veut mettre le direct aux huitièmes.