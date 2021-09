Le départ d’Antoine Griezmann marque le début de l’ère Joan Laporta

Dans un accord choc passé sous le radar le jour de la date limite de transfert, Antoine Griezmann est revenu dans l’ancien club de l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord de prêt, qui deviendra permanent l’année prochaine. Ce transfert particulier, la sortie d’Antoine Griezmann, est révélateur de quelque chose de bien plus vaste : la deuxième ère du président du club barcelonais, Joan Laporta.

Le prêt de Griezmann met en lumière la nouvelle ère Laporta

Le projet Joan Laporta est bien engagé avec la sortie d’Antoine Griezmann

Au cours de son premier mandat en tant que président de Barcelone, le mandat de Laporta a supervisé l’un des séjours les plus réussis de l’histoire du club. L’ère de Barcelone qui se concentrait si fortement sur l’intégration des diplômés de l’académie La Masia dans la première équipe – pensez à Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Carles Puyol et d’autres.

Entre juin 2003 et juin 2010, son administration a vu deux Ligues des champions, quatre La Ligas et une rafale de trophées nationaux. C’était tout simplement un âge d’or ; l’époque où Messi en tant que talisman (et Ronaldinho avant lui) et Guardiola en tant que manager étaient au sommet de leurs pouvoirs respectifs. Tout s’est déroulé si bien. Bien sûr, en 2010, Laporta, ayant terminé son mandat, a été remplacé par Sandro Rosell et, finalement, Rosell serait remplacé par le très impopulaire Josep Maria Bartomeu. Alors que le règne de Laporta a mis l’accent sur le développement du talent local de La Masia, Bartomeu a annoncé une ère de dépenses somptueuses; contrats gonflés et, finalement, le déclin rapide, presque terminal du club – certainement en période de pandémie. Sa démission à la fin de l’année dernière a vu le retour sensationnel de Laporta – un critique virulent de Bartomeu – au club.

Le côté actuel de Barcelone est un projet à long terme

Malgré tous les discours sur le déclin de Barcelone – et il y en a beaucoup – il y a aussi de quoi être optimiste. Le club, pour la première fois depuis des années, se concentre à nouveau sur le développement de son propre talent.

Comme l’ont mis en évidence les sorties de Messi et maintenant de Griezmann, Barcelone traverse actuellement une période cauchemardesque d’instabilité financière. Alors que son rival, le Real Madrid, courtisait les services de Kylian Mbappe, Barcelone déchargeait des joueurs vedettes qu’ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de garder. Ce faisant, cependant, ils ont libéré des espaces pour les jeunes surdoués. Les goûts d’Ansu Fati, Pedri, Eric García, Ronald Araújo, Sergiño Dest et Gavi, pour n’en nommer que quelques-uns, ont tous une place. Heureusement pour eux, ils peuvent également compter sur les services de Gerard Piqué, Jordi Alba, Marc-André Ter Stegen, Philippe Coutinho et désormais Sergio Agüero pour transmettre leur expérience. Ajoutez l’option joker du talent suprêmement doué de Memphis Depay et il devient clair qu’il y a beaucoup de talent de ce côté.

Ne vous y trompez pas, c’est une équipe pour l’avenir ; un qui, avec le bon leadership supervisant leur développement, pourrait redevenir des batteurs du monde, avec le temps. Des attentes réduites, moins de pression et le départ de Lionel Messi, en particulier, ont collectivement donné à une génération de talents une opportunité de briller ; une opportunité qui ne se serait peut-être pas présentée si le club avait continué dans la voie que Bartomeu l’avait conduit. Le transfert d’Antoine Griezmann a effectivement démontré que Barcelone, sous Laporta, envisage sérieusement de se décharger des contrats somptueux qui ont rendu le club financièrement précaire. Alors que sa sortie elle-même signale un gaspillage de potentiel, c’est la bonne décision pour le club ; un qui, avec le temps, restera dans les mémoires comme un tournant dans la fortune du club.

