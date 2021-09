Le départ de Cristiano Ronaldo impacte toujours la Juventus

Ce fut un début de saison terrible pour la Juventus en Serie A. La défaite contre Naples samedi dernier signifie que les Bianconeri n’ont récolté qu’un point sur neuf. Les 36 fois champions de Serie A semblent avoir la gueule de bois de Cristiano Ronaldo après le départ de l’attaquant portugais cet été pour Manchester United.

Ils ont réussi une victoire pour le moral contre Malmö en Ligue des champions, mais est-ce le signe qu’ils ont franchi le cap ou y a-t-il des problèmes sous-jacents plus profonds que le simple départ de Ronaldo du club.

Qu’est-ce qui ne va pas à la Juventus ?

Luttant pour faire face au départ de Ronaldo

Perdre un joueur comme Cristiano Ronaldo allait toujours avoir un grand impact sur la Juventus. Ce ne sont pas seulement les buts qui leur manqueront mais aussi son influence dans le vestiaire.

Certaines personnes ont dit que Ronaldo avait entravé la Juventus et la façon dont ils voulaient jouer. Cependant, les statistiques ne confirment pas cette théorie. La saison dernière, Ronaldo était le meilleur buteur de la Juventus avec 29 buts en Serie A.

Les difficultés de la saison dernière n’étaient pas dues à Ronaldo mais plutôt aux joueurs qui l’entouraient. De plus, le manager, Andrea Pirlo, ne semblait pas en mesure de faire passer son style et sa façon de jouer.

L’équipe semble également manquer d’identité. La Juventus veut devenir une équipe plus jeune et a fait venir de jeunes talents tels que Matthijs de Ligt, Weston McKennie et Manuel Locatelli. mais en même temps, la vieille garde reste avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

La Juventus doit décider d’une façon de jouer et s’y tenir après les expériences ratées de Maurizio Sarri et Andrea Pirlo et retrouver leur identité.

Paulo Dybala et Alvaro Morata doivent se renforcer

Ils ont également besoin de plus de joueurs pour monter dans l’assiette. Les goûts de Paulo Dybala et Alvaro Morata doivent contribuer davantage. Dybala n’a marqué que cinq buts en 26 matchs la saison dernière, ce qui n’est pas suffisant pour un joueur de sa qualité.

Tel est son talent, cela pourrait l’équipe de Dybala ; il pourrait devenir l’homme vedette de la Juventus. Il est temps qu’il montre qu’il est capable. Jusqu’à présent cette saison, il ne l’a pas fait. Lors de la défaite de la Vieille Dame contre Empoli, ni Dybala ni Morata n’avaient tiré au but.

Morata n’a marqué qu’une seule fois en trois matchs de Serie A jusqu’à présent cette saison. Cependant, ce ne sont pas seulement eux qui ont connu des débuts de saison lents, mais Federico Chiesa et Federico Bernardeschi n’ont pas non plus réussi à démarrer.

Bien sûr, les deux joueurs ont participé à l’Euro avec l’Italie et mettront du temps à se mettre à niveau. Les deux manquaient à l’appel lors de la victoire contre Malmö et devront faire face à une course pour être suffisamment en forme pour l’affrontement contre l’AC Milan ce week-end.

Mauvaises performances de Wojciech Szczęsny

L’un des plus gros problèmes de la Juventus jusqu’à présent cette saison a été la forme du gardien Wojciech Szczęsny. Le gardien polonais est fiable pour les Bianconeri depuis qu’il a rejoint le club en 2017. Massimiliano Allegri a gardé confiance en lui, malgré la possibilité de signer Gianluigi Donnarumma cet été. Cela ressemble maintenant à une mauvaise décision, car Szeczesny a eu deux hurlements coûteux contre l’Udinese et Napoli qui ont coûté cher à la Juventus.

Contre Napoli, il n’a pas réussi à bloquer le tir enroulé de Lorenzo Insigne et a plutôt poussé le ballon vers Matteo Politano pour marquer le rebond.

Avec le départ de Gianluigi Buffon cet été pour rejoindre Parme, Allegri n’a pas beaucoup d’options de sauvegarde. La seule autre option est Mattia Perin, qui n’a joué que neuf fois pour la Juventus depuis son arrivée en 2018. Allegri comptera sur Szczesny pour retrouver sa forme bientôt et aider à renverser la saison des Bianconeri.

Allegri a déjà été ici avec la Juventus

Après le mauvais début de saison de la Juventus, la pression commence à monter sur Massimiliano Allegri. Il ne paniquera pas pour l’instant et il saura qu’il lui faudra du temps pour mettre en place sa tactique et son style de jeu. De plus, des joueurs comme Manuel Locatelli, Federico Chiesa et Federico Bernardeschi mettront du temps à se mettre à niveau après le bilan physique et émotionnel de la victoire à l’Euro avec l’Italie.

De plus, il a déjà été dans cette situation avec la Juventus. Lors de la saison 2015/16, la Juventus a connu son pire départ de son histoire sous la direction d’Allegri. Après dix matchs, ils n’en avaient remporté que trois et avaient 15 points de retard sur la Roma.

Cependant, ils sont revenus en trombe, remportant 15 matchs de championnat d’affilée et remportant 26 de leurs 28 prochains matchs de Serie A pour remporter le Scudetto avec trois matchs à jouer.

La Vieille Dame compte déjà huit points de retard sur l’AC Milan, Rome et Naples en tête du classement. Ils font face à un affrontement massif contre l’AC Milan à l’Allianz Arena dimanche soir, sachant que la défaite les mettrait à 11 points des Rossoneri après seulement quatre matchs.

La Juventus a peut-être déjà réalisé l’impossible sous Allegri, mais ce serait un défi de taille de revenir de ce déficit cette saison. Cependant, s’ils devaient gagner dimanche, cela pourrait être le tremplin dont ils ont besoin pour démarrer leur saison.

