Le départ de Fran Hervías après les événements de Murcie aggrave la confrontation interne à Ciudadanos

La décision de Fran Hervías, ancien secrétaire de l’Organisation des citoyens et jusqu’à présent sénateur, de quitter le jeu et démissionner de son acte à la Chambre haute à la suite des événements politiques de Murcie a déclenché la tension au sein de la formation orange, déjà forte après l’échec des élections catalanes, et a aggravé la confrontation interne, alimentée par des gens qui ne le sont plus. en Cs.

Hervías, qui était à Ciudadanos depuis son origines en Catalogne et il a été une figure clé dans la direction du parti pendant l’étape d’Albert Rivera, il a annoncé ce samedi soir qu’il n’était plus affilié et sénateur en raison de désaccords avec la direction actuelle du parti dirigé par Inés Arrimadas, qu’il accuse de devenir « encore une béquille de sanchisme ». De plus, il a annoncé qu’il rejoignait les rangs du Parti populaire.

L’interprétation faite par le porte-parole adjoint de la formation orange au Congrès des députés, Edmundo Bal, à propos du départ d’Hervías est que « le PP a boîte ouverte B et il est prêt à payer tout ce qu’il faut pour acheter des membres de Ciudadanos « , bien qu’il prévienne qu’il y en a beaucoup qui ont » la dignité « et ne seront vendus » pour rien au monde « .

« Nous savons déjà qui est derrière les revers » de Murcie

La coordinatrice régionale des citoyens de la région de Murcie, Ana Martínez Vidal, a même lié Hervías au pacte entre le PP et les trois députés Cs de l’Assemblée de Murcie qui ne soutiendra pas la motion de censure que son parti a promu ensemble le PSOE contre le président régional, Fernando López-Miras. Cs refuse de continuer à gouverner avec le PP en raison du scandale des accusations vaccinées contre le coronavirus.

« Nous savons déjà qui était derrière les transfuges qui maintiennent López Miras au pouvoir. Le plus grand cas de corruption politique de l’histoire de la démocratie », a écrit Martínez dans un message sur son compte Twitter en commentant la décision de l’ancien sénateur.

D’autre part, d’autres ont fait l’éloge de Hervías, soulignant son rôle dans l’expansion de Ciudadanos à travers l’Espagne. Sa collègue au Sénat, Ruth Goñi, a souligné son « loyauté, vision et cerveau » et la députée aux Cortes d’Aragon Susana Gaspar a déclaré qu’elle se sentait « orpheline » parce qu’Hervías était « une partie essentielle » du parti.

Marta Pérez, porte-parole adjointe des C à l’Assemblée d’Estrémadure face aux dirigeants d’Arrimadas, estime qu’en Estrémadure elle « ils doivent beaucoup » à l’ancien secrétaire de l’Organisation, et Fernando Rodríguez, un député de cette Chambre expulsé du Cs, a indiqué qu ‘«il comprenait qu’un projet politique national devait être réalisé à partir des territoires».

Girauta défend Hervías contre le « pack »

Mais ceux qui se sont le plus clairement alignés sur l’ancien sénateur et contre Arrimadas sont ceux qui, dans le passé, ont occupé des postes importants à Ciudadanos, qui ils ont quitté la fête et qu’idéologiquement ils sont proches du PP, comme l’exportateur au Congrès Juan Carlos Girauta ou l’ex-député Marcos de Quinto.

« Ils ont publié dans la meute contre Fran Hervías? Quiconque présente une feuille de service avec un dixième de dixième de ses mérites, parle « , a souligné Girauta dans un tweet accompagné d’une photographie des débuts de Cs en Catalogne où il apparaît aux côtés d’Hervías. Selon lui, » le PP est chance « pour son incorporation.

Pour Marcos de Quinto, Ciudadanos est entré dans une « dérive » en s’éloignant de « la photo de Colón » -la manifestation avec le PP et Vox à Madrid contre Sánchez- et en étant d’accord avec le PSOE, et espère que de la réunion que l’exécutif la fête se poursuivra lundi « sortez vraies réponses et pas de simples arguments « .

Cette réunion a été convoquée après que plusieurs dirigeants lui aient demandé d’analyser le fonctionnement des Cs à Murcie, ce qui a déclenché la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a rompu son accord gouvernemental avec la formation orange et convoquer des élections anticipées.

Concernant Hervías, De Quinto a indiqué que « qui était mot de passe dans l’implantation régionale du parti « et a contribué à » atteindre 57 députés « lors des élections législatives d’avril 2019, il part pour » ne pas assister à sa décomposition « .

Jesús Galiano, ancien président de la Commission de garantie Cs, a également remercié Hervías pour son « travail énorme et honnêteté plus que prouvé « , et Juan Cassá, exportateur de citoyens à la mairie de Malaga qui a quitté le parti l’année dernière, a rendu Cs laid pour se plaindre des actions du PP alors qu’avant » il se vantait de signer des politiciens d’autres partis ceux qui ont rejoint le gang de Sánchez et ont trahi leurs affiliés et électeurs », a-t-il ajouté.

Ont-ils sorti le peloton contre Fran Hervías? Quiconque présente un dossier de service avec un dixième de dixième de ses mérites, parle. pic.twitter.com/mDDFGokElW – Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 13 mars 2021

Position devant la loi Celaá

Xavier Pericay, co-fondateur de Ciudadanos et exportateur au Parlement des Baléares, a attiré l’attention sur la déclaration de Hervías selon laquelle Lorena Roldán – exportatrice de Cs au Sénat qui s’est rendue au PP en décembre – lui a dit qu’Arrimadas avait de l’ordre. retirer le veto sur la loi sur l’éducation promu par la ministre Isabel Celaá, qui a éliminé le caractère véhiculaire du castillan à l’école.

« Si ce que dit » Hervías « est vrai », et « il n’y a aucune raison d’en douter, les dirigeants actuels de Ciudadanos ont non seulement perdu leur honte, mais aussi le peu qu’ils pouvaient rester avec dignité« , a-t-il commenté sur Twitter.

Mais Matías Alonso, député Cs au Parlement de Catalogne, a répondu que ce que dit Hervías « est faux » et qu’il ne cherche qu’à « justifie ton crime, qui est en gestation dans un groupe depuis sa révocation de la direction, avec le salaire d’un sénateur. »Ismael Roncel Díaz, technicien Cs au Congrès chargé du traitement de la loi« Celaá », a également démenti Hervías .

Face aux critiques contre Inés Arrimadas et son équipe, différentes positions de Citoyens ont sortir pour sa défense, pour critiquer Hervías et insister sur la nécessité d’une motion de censure contre le PP dans la région de Murcie.

Parmi eux, le porte-parole dans les Cortes d’Aragon, Daniel Pérez Calvo, qui a exprimé le « énorme et réconfortant sentiment de libération«qu’il éprouve quand il voit comment le parti« commence enfin à perdre du poids ».« Rome ne paie pas les traîtres; Gênes oui », a-t-il souligné en référence à l’ancien sénateur.

Ils ont aussi adossé à Arrimadas d’autres membres de l’exécutif tels que Miguel Gutiérrez et Sara Giménez, députés au Congrès, le porte-parole du conseil municipal de León, Gemma Villarroel, et le chef des Cs du conseil municipal de Barcelone, Luz Guilarte, tandis que les dirigeants les plus critiques, tels que le porte-parole du Parlement valencien, Toni Cantó; le vice-président de la Junta de Andalucía, Juan Marín; l’adjoint au maire de Madrid, Begoña Villacís, ou l’ancienne conseillère de la Communauté de Madrid Marta Rivera, se taisent.

De son côté, Guillermo Díaz, membre de l’exécutif et député à la Chambre basse, a déclaré qu’il était « plus préparé que jamais au Grand Combat ». « À présent, corrompu, tiens bon: Je vais avec tout », a-t-il écrit.

Le secteur critique progressiste

De même, dans ce débat intense, ils participent représentants de secteurs de citoyens qui ont critiqué Arrimadas sur certaines questions, mais qui se sont engagés à maintenir le projet en vie tout en apportant une série de changements, tels que les Libre Sumamos et Renovadores Cs.

Dans ce dernier groupe se trouvent Sergio Sanz et Antonio Espinosa, anciens députés au Parlement de Catalogne, et Pedro Miret, récemment limogé par la direction du parti en tant que conseiller municipal du district de Barcelone. Ils veulent récupérer les citoyens « libéral, progressiste et social-démocrate » et ils exigent que la direction assume ses responsabilités après «les échecs électoraux et le fiasco de la motion de censure» à Murcie.