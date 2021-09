Le départ de Juancho Hernangómez profite à Santi Aldama

Grizzly de Memphis C’est une équipe avec beaucoup de saveur espagnole dans son histoire avec le décès des frères Gasol et Juan Carlos Navarro. Maintenant c’est Santi Aldama celui qui est chargé de perpétuer cet héritage depuis Juancho Hernangómez a été transféré à Celtics de Boston laisser le canari seul.

Cela aurait été bien que Juancho et Santi partagent un vestiaire chez les Grizzlies, mais ce ne sera pas possible à cause du transfert de Madrid. Bien que cela puisse être positif pour Aldama, cela lui donnera l’occasion d’avoir des minutes et de mieux se développer dans le jeune projet Memphis dirigé par Ja Morant.

Le joueur de Gran Canaria est très enthousiasmé par l’équipe où commencera sa carrière NBA et le fait qu’ils gardent de bons souvenirs des Espagnols lui facilitera les choses. “Le fait que les frères Gasol et Navarro soient passés par ici est un plus, un honneur. C’est spécial de jouer là où vos joueurs préférés ont joué. Ils me demandent toujours à leur sujet parce qu’ils les aiment beaucoup. L’amour que Memphis a pour les Gasol et le Gasol pour Memphis est réciproque. Tout le monde en fait l’éloge », a déclaré Aldama pour Marca il y a quelques semaines.

À quoi s’attendre d’Aldama à Memphis ?

L’adaptation du centre semble bonne en raison de ce qu’il a dit dans des interviews récentes : “Autant l’organisation, le staff technique et les coéquipiers ne pourraient pas être mieux. Tout le monde est très sympathique et travailleur. Il y a une très bonne ambiance.”

Vous pouvez donc être très positif avec lui. Cela n’a peut-être pas un grand impact dès le départ, mais aussi travailleur qu’il ait toujours été, il est sûr de trouver un créneau pour faire une bonne carrière dans la ligue américaine.