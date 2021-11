Le départ de Lincoln Riley pour l’USC met les fans de l’Oklahoma en mode fusion

Cela a duré 48 heures difficiles pour les fans de l’Oklahoma alors que les Sooners font face à la réalité que l’entraîneur vedette Lincoln Riley quitte Norman pour devenir le nouvel entraîneur de l’USC. La recherche des chevaux de Troie, qui a duré des mois, a entraîné le braconnage de Riley et, eh bien, les partisans de Sooner la gèrent pour le moins mal.

Ce n’est pas de la colère. Cette partie est naturelle. Nous assistons à une panique à part entière de l’Oklahoma comme l’équipe n’en a jamais vraiment vu auparavant. Il faut remonter à 1947 pour trouver la dernière fois qu’un entraîneur des Sooners a été libéré sous caution pour un autre travail… et ça se voit.

Les allégations selon lesquelles il est PIRE que Satan a … haleter libéral

Pour ceux qui sont contrariés par le fait que Lincoln Riley déménage à SC, soyez rassuré qu’il paiera 58 227,85 $ en impôts sur le revenu plus 12,3% du montant de plus de 599 012 $ pour le privilège de vivre en Californie. C’est comparé à 255 $ plus 5% sur 12 201 $ à Norman. #LincolnRiley #BoomerSooner

