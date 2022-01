Le départ de Mbappé n’est pas clair

01/08/2022

Le à 21:06 CET

Fans d’Isaac

Il n’est pas clair que Kylian Mbappé va quitter Paris. Le départ de la star française, que tout le monde semblait tenir pour acquis, ne semble pas si proche maintenant. C’est du moins ce qu’assure le journal français Le Parisien, qui assure que l’attaquant n’a pas encore pris de décision sur leur avenir.

Toujours selon le journal français, Mbappé n’a rien signé avec le Real Madrid, quelque chose qui a été répandu ces derniers temps, et le crack ne se concentre que sur sa saison avec le PSG.

Précisément, en Ligue des champions, le PSG jouera contre le Real Madrid, une équipe dont beaucoup pensent que ce sera celle de Mbappé. « La double confrontation contre les meringues sera d’une importance considérable dans votre réflexion, en espérant qu’il y aura plus de séries éliminatoires. Une chose est sûre, et le PSG semble l’avoir compris cette fois : si vous prolongez votre séjour à Paris, l’accord sera forcément court. Il n’a pas encore choisi entre partir ou rester, mais visiblement il ne restera pas cinq ans de plus si la balance penche dans ce sens & rdquor;, a expliqué le journal.

En plus, le future possible arrivée de Zidane Il semble à la direction technique du PSG que cela n’influencera pas Mbappé. Selon Le Parisien, Kylian est devenu l’un des dirigeants de l’équipe de France, et ce fait l’a conduit à repenser votre sortie de Paris.