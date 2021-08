“Le départ de Messi est malheureux”

13/08/2021 à 17h20 CEST

Dans le premier tour de presse de la pré-saison de Manuel Pellegrini, avant le premier match de la Liga del Betis contre Majorque Dans Son Moix, le technicien a décidé de se mouiller et de parler de l’actualité que personne ne peut arrêter de commenter, le départ de Leo Messi au PSG.

Avant le match contre Majorque, l’entraîneur du Betis a tenu une conférence de presse au cours de laquelle n’a pas seulement parlé de son équipe sinon cela a également décidé de réfléchir au sujet de Leo Messi. “Le départ de Messi, pour la Ligue et pour Barcelone, est malheureux. Malheureusement, nous verrons le même Messi dans une autre Ligue“, a déclaré Pellegrini agacé.

À propos de son équipe, il a commencé par parler de la les pertes que j’aurais pour le premier match de championnat. “Bartra, Camasara et Sabaly” à cause des blessures, Tello pour avoir été sanctionné et enfin Miranda et Lainez qui sont en vacances après avoir joué aux Jeux olympiques de Tokyo. “Le reste est disponible“, a assuré Pellegrini, grâce au fait que le club a pu résoudre le inscriptions de divers footballeurs suite à l’accord signé par la Ligue avec le fonds d’investissement CVC.

A également montré votre satisfaction concernant la pré-saison de l’équipe : “Les sensations ont été bonnes pendant la pré-saison. Mais nous devons attendre car les exigences sont plus grandes. J’ai confiance en ce campus. La pré-saison a été bonne, comme prévu. La planification a été accomplie“.

Concernant les signatures faites et celles à venir, Pellegrini s’est montré très prudent car il préfère attendrel fermeture du marché d’été donner votre avis. “Nous attendrons le 31 août pour voir de nouveaux joueurs. Nous devons avoir une équipe compétitive car l’obligation est plus grande cette saison. Jusqu’au 31, nous devons constituer la meilleure équipe en fonction d’une réalité économique. Il reste des jours pour savoir quel campus nous allons avoir. je répondrai le 31. Nous sommes 25 joueurs, si quelqu’un vient & mldr; quelqu’un doit partir. Il n’est pas facile de partir s’il n’y a pas d’arrivées. Servir les joueurs pour servir n’est pas la voie “.

En tête le match contre Majorque

Entraîneur du Betis ne veut pas penser au-delà du premier match ligue et a été clair lorsqu’on l’a interrogé sur ses objectifs pour cette saison : “L’objectif est de montrer match après match qu’on peut être le plus haut possible. Le but ultime, gagner contre Majorque. La dernière était une saison d’apprentissage, au cours de laquelle il a été démontré que vous pouvez avoir deux visages différents dans la même saison. »

Enfin, il a évoqué le match contre Majorque : “On ne sait pas quel jeu est le plus difficile et le plus compliqué. Plus que rival, l’important est l’attitude. Ils auront une motivation devant leur public, mais lors du prochain match, nous aurons un autre adversaire avec une motivation différente “.