Le départ choquant de Michael Carrick de Manchester United n’était peut-être pas «son choix» et sa sortie explique pourquoi il n’avait pas parlé au nouvel intérimaire Ralf Rangnick.

Le joueur de 40 ans a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur de l’équipe première après avoir supervisé la passionnante victoire 3-2 de jeudi contre Arsenal en tant que manager par intérim à Old Trafford.

GETTY

Le séjour de 15 ans de Carrick à Old Trafford a pris fin

GETTY

Carrick a remporté cinq titres de Premier League à United dans ce qui était un sort chargé de trophées à Old Trafford

Il est devenu une légende du club après avoir remporté une Ligue des champions et cinq titres de Premier League après avoir quitté Tottenham en 2006.

Il a ensuite rejoint l’équipe d’entraîneurs de Jose Mourinho après avoir pris sa retraite en 2018 avant de travailler sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer, qu’il a remplacé après le départ du Norvégien le mois dernier.

Après avoir supervisé deux victoires et un match nul au cours de son règne intérimaire de trois matchs, Carrick a laissé tomber la bombe selon laquelle son association de 15 ans avec le club prendrait fin.

Lors de sa conférence de presse d’avant Arsenal, il a affirmé qu’il n’avait pas parlé à Rangnick et l’animateur de talkSPORT Breakfast Alan Brazil est catégorique sur le fait que Carrick ne part pas de son propre chef.

Signé par Sir Alex en 2006, Carrick a été un habitué pendant 11 saisons avec les Red Devils

« Il n’a pas parlé à Rangnick. De quoi s’agit-il ? » s’exclama l’ancien Diable Rouge. « Maintenant, nous savons.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était son choix de partir, il a répondu : « Absolument pas !

Ally McCoist a déclaré que Carrick avait fait un excellent travail au cours de sa courte période en tant que patron par intérim, les Red Devils n’étant qu’à trois points du top quatre depuis qu’il est intervenu après le limogeage de Solskjaer, et était tout aussi intrigué par la situation.

« Il a été brillant, Carrick. Il s’est très bien comporté », a ajouté l’Écossais.

«Je pense qu’après le match, il a manifestement pris cette décision lui-même, mais il l’a manifestement prise avant.

« Plus j’y pense, tu as peut-être raison.

.

Le nouveau patron de Man United, Rangnick, regardé depuis les tribunes contre Arsenal

« Cependant, peut-être qu’il a juste senti que c’était le bon moment pour partir à peu près en même temps qu’Ole. »

De nombreux joueurs ont réagi à la nouvelle du départ de Carrick, son ancien coéquipier Gary Neville admettant qu’il pensait que sa sortie était « la bonne décision ».

Carrick a admis que sa décision de quitter United « se sentait bien » car il a révélé qu’il pourrait faire une petite pause dans l’entraînement pour passer du temps avec sa famille.

« Cela fait 15 ans et demi que je suis ici maintenant et cela prend littéralement le dessus sur votre vie », a déclaré l’entraîneur de l’équipe première au départ. «Ça devrait faire aussi bien.

Neville pense que Carrick devrait maintenant tracer sa propre voie dans la gestion

« J’ai consacré tout ce que je pouvais faire en tant que joueur, puis évidemment en tant qu’entraîneur.

« J’ai promis à ma famille quand je jouais qu’après avoir fini de jouer, parce que tu y mettais tellement de temps, que je prendrais ma retraite et que nous aurions un peu de temps ensemble. Ce n’est jamais arrivé, je suis entré directement dans le coaching.

« Juste ces derniers jours, c’est juste ce sentiment que le moment est venu, ça semble juste.

« Cela n’a pas été facile de prendre une décision à cet égard, mais en termes de famille et de ce que je ressens en ce moment, je suis vraiment content et heureux et j’attends avec impatience ce qui m’attend.

«C’est une montagne russe, ça a été incroyable. J’ai eu des souvenirs incroyables, des nuits spéciales.

«Ce soir était évidemment spécial, mais ce soir n’était pas pour moi. Ce sont les joueurs et les fans, qui vivent ce genre de soirées que nous devrions faire. »

