Le départ de Sebastian Vettel “n’aurait pas été bon” pour Aston Martin

Otmar Szafnauer est content que Sebastian Vettel reste chez Aston Martin et dit que le départ de l’Allemand aurait nui à l’équipe.

Il a récemment été confirmé que le quadruple champion du monde resterait avec la formation britannique pour une saison de plus au moins et peut-être plus.

À un moment donné avant que l’annonce ne soit faite, cela semblait loin d’être gagné d’avance avec des gens comme Fernando Alonso et Daniel Ricciardo étant lié à son siège et certains parlent que Vettel prendrait sa retraite.

Szafnauer est satisfait du résultat final, estimant que la continuité est extrêmement importante pour une nouvelle équipe entrant dans une ère de nouvelles réglementations.

“Je pense que la continuité aidera certainement et qu’ils fonctionnent bien ensemble”, a déclaré le directeur de l’équipe selon GPFans.

« Sebastian s’habitue maintenant davantage à l’équipe, il aurait donc été dommage qu’il arrête et que nous ayons quelqu’un d’autre qui n’est pas habitué à l’équipe.

« L’équipe est nouvelle, le règlement est nouveau, donc ça n’aurait pas été bon.

“Surtout à une époque comme celle-ci, c’est vraiment bien d’avoir cette continuité, et nous l’avons maintenant avec les deux pilotes, ce qui est génial.”

#IAM #Annoncé

#IAM #Annoncé – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 16 septembre 2021

La confirmation de Vettel était l’une des dernières sur la grille, son maintien n’ayant été annoncé qu’à la mi-septembre.

Szafnuer dit qu’il n’y a eu aucun problème dans le processus de négociation, mais qu’il a été prolongé par certains détails de son contrat qui devaient être modifiés.

“Quand vous avez des options des deux côtés, c’est vraiment comme une renégociation, mais nous voulions qu’il continue et Seb voulait continuer”, a-t-il déclaré.

“Ce ne sont que quelques-uns des détails qui ont été modifiés et ceux-ci ont dû être discutés, et cela ne se produit pas si rapidement.”

L’Américain avait admis qu’il aimerait conclure des pourparlers contractuels avec Vettel bien plus tôt pour la campagne 2023 et réfléchira à la manière de le faire à Noël.

« Nous le ferons plus tôt l’année prochaine. Cela vous aidera aussi les gars. Moins de questions », a-t-il déclaré à GPFans.

« En général, nous ne divulguons pas, par respect pour Seb, les détails de son contrat et les choses que nous avons négociées.

« Nous aimons Seb, il nous aime et voyons ce qui se passe. Comme je l’ai dit, même à Noël, nous pouvions contempler ce genre de choses. Passons une bonne année en 2022 et décidons ensuite.

