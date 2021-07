Le départ de Steve Cooper Swansea City est prévu dans les prochains jours

John Percy du Telegraph a annoncé que Steve Cooper quitterait Swansea City avec une annonce officielle attendue plus tard cette semaine.

Cooper a mené les Swans à la finale du championnat contre Brentford à la fin de la campagne 2020/21 où ils ont perdu contre Brentford. Il était aux commandes alors que Swansea battait Plymouth Argyle le mardi 20 juillet, mais est maintenant sur le point de quitter le club.

Steve Cooper Swansea City Départ prévu

Après la victoire amicale à Plymouth, Cooper a été interrogé sur son avenir et a déclaré via Wales en ligne : « Il n’y a aucune mise à jour officielle sur quoi que ce soit. Tu sais que je n’aime pas parler de moi alors concentrons-nous sur les garçons. Je suis là, je travaille dur. Je pense que tu pourrais voir ce soir [against Plymouth] à travers les bons et les moins bons moments, on pouvait voir que les joueurs essayaient.

La réponse énigmatique a laissé de nombreux fans de Swansea préoccupés par l’avenir du manager qui est au Liberty Stadium depuis deux ans et a précédemment admis qu’il était fier du travail qu’il a accompli pendant cette période : ” Il n’y a personne qui aurait pu travailler plus dur que moi au cours des deux dernières années parce que j’ai été si fier de faire partie de ce brillant club de football et c’est exactement ce que je ressens en ce moment.”

Time Now of the Essence dans la recherche de nouveaux managers

Swansea commence la nouvelle saison de championnat à Blackburn Rovers le 7 août, une saison où ils espèrent obtenir une promotion en Premier League. Le timing de cette nouvelle ne pourrait cependant pas être pire, et cela laisse très peu de temps pour installer un nouveau manager pour le début de la saison.

Le championnat est toujours une ligue difficile à négocier. Entrer sans manager quelques semaines seulement avant le coup d’envoi le rend cependant presque impossible.

