Le départ de Valtteri Bottas n’est pas bloqué des réunions d’équipe Mercedes

Il partira peut-être à la fin de la saison, mais Valtteri Bottas n’est, à sa connaissance, bloqué dans aucune réunion Mercedes.

Après avoir passé cinq saisons ensemble, le Finlandais et l’équipe allemande se feront leurs adieux à la fin de la campagne 2021.

À partir de 2022, il conduira plutôt pour Alfa Romeo avec le pilote Williams George Russell prenant sa place en tant que coéquipier de Lewis Hamilton.

Souvent, lorsqu’un pilote est assuré de quitter son équipe actuelle, ils commencent à moins l’impliquer et à lui donner moins d’informations.

Cependant, le Finlandais dit que cela ne lui est pas arrivé et que rien n’a changé depuis l’annonce faite en septembre.

« Oui, je suis dans toutes les réunions auxquelles j’ai participé auparavant, au cours de ces cinq années », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-course en Turquie, suite à une question d’Autosport.

« S’il y a d’autres réunions, je ne les connais pas, donc pour moi, tout est normal !

Après une sorte de sécheresse, Bottas a remporté sa première victoire de la saison la dernière fois au Grand Prix de Turquie avec une performance dominante.

Ce n’était pas le jour parfait pour Mercedes mais avec Lewis Hamilton terminer P5 après un désaccord de stratégie entre lui et l’équipe lui a fait perdre la chance d’un podium.

Étant donné qu’il est celui qui est enfermé dans un combat pour le titre et que Bottas part à la fin de la saison, beaucoup penseraient que Toto Wolff et ses collègues n’auraient pas été très satisfaits du résultat de l’équipe à Istanbul Park.

D’après ce qu’il a pu dire, le Finlandais pense qu’ils étaient heureux qu’il ait gagné et de bonne humeur.

« Je pense que l’équipe a été bonne », a-t-il ajouté.

« Rien n’a vraiment changé, tout est normal et l’équipe a un bon état d’esprit dans l’ensemble et nous sommes vraiment motivés pour le reste de l’année et travaillons dur comme toujours.

« Je ne les ai vus que depuis le podium et quand je suis sorti de la voiture, c’était bien évidemment. Oui, tout le monde avait l’air heureux.

Il pense que la course a été l’une de ses meilleures performances depuis longtemps, et dit que le fait qu’il parte est en partie la raison pour laquelle il a pu la produire car il subit moins de pression maintenant.