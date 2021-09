Le départ du CTO de Facebook est une énorme nouvelle pour cette crypto à hypercroissance

in

MoneyWire a toujours été axé sur l’investissement en hypercroissance – en se concentrant sur les mégatendances, les grandes entreprises et les projets de crypto-monnaie qui changent le monde, perturbent des industries gigantesques et nous emmènent dans un avenir qui n’était autrefois que de la science-fiction.

C’est désormais réel, et c’est le meilleur moyen de se constituer un patrimoine générationnel qui vous permettra de vivre la vie que vous souhaitez pour vous et votre famille.

Notre objectif n’a jamais changé et ne changera jamais.

Mais une chose qui change, c’est le nom. A partir de demain, nous appellerons cette e-lettre Investissement en hypercroissance pour mieux refléter ce que nous faisons ici.

Ça veut tout dire, tu ne penses pas ?

En fait, si vous voulez un aperçu intéressant de la façon dont le monde changera au cours des prochaines années et des opportunités d’investissement uniques qui se présentent à nous, je vous encourage à écouter le récent podcast que j’ai fait avec le PDG d’InvestorPlace. Brian Hunt. Il s’appelle Ahead of the Curve – qui est également une assez bonne description de ce que nous sommes – et vous pouvez le trouver ici.

Permettez-moi de vous parler d’un autre changement rapide, qui est simplement le moment où vous recevrez Investissement en hypercroissance chaque jour. Au lieu de le recevoir le soir après la fermeture du marché, nous vous l’enverrons désormais chaque matin avant l’ouverture du marché — vers 7 h 30 HE. Nous espérons que cela vous donnera plus d’occasions de le lire chaque jour, de faire vos propres recherches et de commencer ou de continuer à investir dans l’avenir.

Aussi, Investissement en hypercroissance les problèmes ne seront plus publiés sur cette page Web. Vous pourrez trouver tous les futurs numéros ici.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à feedback@investorplace.com.

Plus important encore, chaque numéro reflétera les recherches, les commentaires et les idées de profit exploitables de mon équipe. Nous visons à enrichir votre vie en quelques minutes.

Nous avons la chance de vivre une époque incroyablement excitante et continuerons de vous aider à découvrir certaines des opportunités sans précédent qui existent déjà.

Maintenant, en parlant de notre monde en évolution et de notre avenir passionnant, passons au sujet d’aujourd’hui sur l’une des entreprises les plus influentes au monde…

Facebook (NASDAQ :FB).

Facebook s’est beaucoup retrouvé dans l’actualité ces derniers temps.

Le Wall Street Journal a publié un rapport accablant sur la société il y a à peine deux semaines, qui comprenait des documents internes divulgués qui montrent que les dirigeants de Facebook sont conscients que ses plateformes sont toxiques pour les adolescents – et qu’ils s’en moquent largement.

Puis, hier encore, Facebook a freiné sa plate-forme “Instagram for Kids” – presque sans équivoque en réponse à la controverse découlant du rapport du WSJ.

Au milieu de toute cette controverse, le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer – qui, dans une entreprise de technologie, est la personne la plus importante en plus du PDG – quitte l’entreprise.

Beaucoup ont attribué le départ de Schroepfer à un CTO accompli fuyant une entreprise plongée dans la controverse.

Mais ce n’est pas ça. Car tout aussi important que le départ de Schroepfer (programmeur informatique de formation) que le CTO de Facebook, c’est qui le remplace.

Ce serait Andrew “Boz” Bosworth, l’ancien assistant d’enseignement de Mark Zuckerberg à Harvard et l’actuel responsable du matériel chez Facebook. Plus précisément, il dirige la division Reality Labs de Facebook – qui, comme son nom l’indique, a été chargée de développer les technologies de réalité virtuelle et augmentée de l’entreprise au cours des dernières années.

Source : Boumen Japet / Shutterstock.com

Lisez entre les lignes ici, les amis.

Zuckerberg vient de remplacer un informaticien par un informaticien à la tête de la technologie de son entreprise technologique.

De plus, ce type de matériel est spécialisé dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Et lors de la dernière conférence téléphonique de l’entreprise, Zuckerberg a déclaré qu’il essayait activement de transformer Facebook en une entreprise métaverse.

Il ne faut pas un génie pour relier ces points. Facebook n’est pas « tout le discours » sur le métaverse. Zuckerberg prend en fait son empire de médias sociaux de mille milliards de dollars et aller « à fond » pour en faire une entreprise métaverse.

C’est un vote de confiance de mille milliards de dollars que le métavers est la prochaine évolution des médias sociaux, de l’homme qui a essentiellement inventé les médias sociaux lui-même.

Je ne suis pas sûr que vous puissiez obtenir des signaux plus positifs que cela là…

Et devine quoi? Mon équipe et moi sommes entièrement d’accord. Nous voyons le métavers comme la prochaine industrie d’un billion de dollars – et son émergence comme la prochaine grande opportunité d’investissement.

Au cours de la prochaine décennie, nous allons passer de voir Internet à travers les écrans à immersion dans Internet via des casques.

La plupart des gens pensent immédiatement au jeu. Et, oui, le jeu sera une énorme application de cette transformation vers l’Internet incarné. Au lieu de jouer à un jeu via un écran et avec une manette, vous vous plongerez réellement dans ce jeu en mettant un casque.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg des opportunités économiques ici…

Le métaverse aura un impact sur toutes les choses basées sur Internet.

Les réseaux sociaux vont changer. Au lieu de faire défiler les flux de publications et de vidéos sur votre téléphone, vous vous plongerez dans un monde où vous pourrez visualiser ces photos et vidéos en 3D et interagir avec les créateurs de ce contenu.

Le travail va changer. Au lieu de travailler à domicile via les réunions Zoom et les canaux Slack, vous mettrez un casque et vous plongerez dans un bureau virtuel où tous vos collègues travaillent également.

Le sport va changer. Au lieu de regarder un match de la NBA sur un écran de télévision, vous pourrez regarder le match comme si vous étiez assis sur le court (mais vous serez toujours sur votre canapé).

Le shopping va changer. Au lieu de trouver des produits sur Amazon en cliquant sur les pages de votre écran d’ordinateur, vous pourrez visiter un centre commercial virtuel, parcourir ce centre commercial, essayer des produits et services et commander exactement ce que vous voulez.

Obtenir le point?

Le métaverse n’est pas seulement l’avenir du jeu. C’est l’avenir d’Internet. Et c’est pourquoi Zuckerberg fait pivoter son empire de mille milliards de dollars vers le métaverse – il veut que son entreprise contrôle le métaverse du futur et, par extension, contrôle Internet.

Pensée effrayante. Oui. Mais je doute que Zuckerberg réussisse à créer le métavers omnipotent qu’il veut créer.

C’est parce que la création du métaverse va au-delà de la virtualisation du monde réel – il s’agit de débloquer un tout nouveau degré de liberté pour les consommateurs. Il s’agit de permettre aux gens d’adopter de nouvelles identités, d’explorer de nouveaux intérêts, d’acquérir une nouvelle influence, de jouer à de nouveaux jeux, de rencontrer de nouvelles personnes – il s’agit de donner aux gens plus d’opportunités.

Et soyons honnêtes, les entreprises Big Tech ne sont pas vraiment à ce sujet. Facebook n’est pas là pour ça. Il s’agit de gagner de l’argent. Ainsi, afin de monétiser son métaverse, Facebook va surcharger son métaverse avec des publicités et des produits promotionnels qui ne correspondent tout simplement pas à l’éthique sous-jacente du métaverse.

Le correctif ? Les métavers de la blockchain.

Les métavers de la blockchain sont des métavers décentralisés qui ne sont ni détenus ni exploités par une entité centrale, mais plutôt construits sur la blockchain et régis par les parties prenantes.

Leur gros avantage est qu’ils n’ont pas à gagner d’argent via les publicités car ils gagnent de l’argent via la création d’une nouvelle crypto-monnaie, et, par conséquent, ces métavers ne seront pas alourdis par les publicités et les promotions.

Ils seront vraiment libres.

C’est pourquoi nous voyons ici les métaverses blockchain comme le véritable avenir. En particulier, nous voyons un projet de blockchain se transformer en gorille de 400 livres dans cette nouvelle industrie d’un billion de dollars – et nous venons d’ajouter cette crypto-monnaie à notre ultra-exclusif Crypto ultime portefeuille (qui, au moment d’écrire ces lignes, a un gain moyen de 900%).

Cette nouvelle crypto pourrait-elle être notre prochain gagnant 10X ? Nous le pensons.

Et n’oubliez pas, à partir de demain, vous trouverez tous les futurs numéros sous le nouveau titre Investissement en hypercroissance sur cette page Web. C’est en effet ce que nous sommes tous.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.