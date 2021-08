Le départ du Grand Prix de Belgique retardé en raison du mauvais temps

in

Les conditions pluvieuses du Grand Prix de Belgique ont signifié que la course a été signalée par un drapeau rouge avant même d’avoir commencé pour de bon.

Le temps humide a affecté tout le week-end à Spa-Francorchamps et a été le plus défavorable dimanche après-midi.

Initialement, le départ a été retardé de 25 minutes, mais même avant cela, Sergio Perez avait semblé exclu du compte après s’être écrasé sur le chemin de la grille.

Le pilote Red Bull, qui avait prolongé son contrat avec l’équipe d’un an plus tôt ce week-end, a glissé dans la barrière et sa voiture a subi des dommages à la suspension.

Cela a laissé un espace dans la grille P7 de Perez lorsque la course a été autorisée à démarrer derrière la voiture de sécurité, mais il est rapidement devenu évident que la course était impossible dans les conditions existantes.

Plusieurs pilotes, dont George Russell et Lewis Hamilton, qui s’étaient qualifiés respectivement deuxième et troisième, ont signalé à la radio de l’équipe que la visibilité était loin d’être suffisante alors que la pluie continuait de tomber et que les voitures renversaient des embruns.

Le pole-sitter Max Verstappen, cependant, ne pensait pas que c’était trop grave, mais c’était une toute autre histoire pour le peloton qui le suivait.

Après deux tours de formation, la Safety Car a ramené le peloton dans les stands et la course a été signalée au drapeau rouge, jusqu’à ce que la météo montre des signes distincts d’amélioration.

Pendant la pause, Red Bull a décidé d’essayer de réparer la voiture de Perez et de la remettre en course, arguant qu’il n’y avait pas eu de départ officiel, bien que la FIA semblait adopter une position différente.

Plusieurs heures de clarté subsistaient en Belgique, mais une suggestion radicale commençait à émerger : la course pourrait-elle être retardée jusqu’à lundi ?

Plus à venir…