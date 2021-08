Le départ imminent d’Eduardo Camavinga ?

in

23/08/2021 à 18:51 CEST

Paula B. Navarro

Eduardo Camavinga Il ne continuera pas à Rennes et quittera le club avant la fin du marché. Selon Ouest France et L’Equipe, le joueur français a joué son dernier match vendredi avec le maillot rennais et j’aurais viré des ultras du Roazhon Celtic Kop.

Le journal régional dit que «il a probablement joué son dernier match au Roazhon Park ce dimanche“Et son avenir pourrait être à Paris. Le Paris Saint-Germain pourrait le signer pour 30 millions d’euros avant la fin du marché d’été, les chiffres est inférieur à 100 que Rennes a demandé il y a un an pour le milieu de terrain et tous les 50, Quoi d’abord aurait demandé au club en juin de laissez-le sortir.

Mais le joueur il a été dévalué après avoir abaissé leurs performances, au point que a été un substitut et a cessé d’aller convoqué avec l’équipe de France. Camavinga déjà exprimé au club son envie de sortir, pouvoir aller à Paris quand il a pris la décision de ne pas renouveler. Pour Camavinga, jouer dans la capitale française signifie qu’il peut aspirer à gagner la Ligue des champions et rapprochez-vous de votre rêve de aller à la coupe du monde au Qatar. Bien que pour le moment, Le PSG n’a pas envoyé d’offre initiale pour le milieu de terrain, il est prévu de avant la fin du marché d’été.