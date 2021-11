Le départ incroyablement chaud de Deebo Samuel a atteint des niveaux historiques

Il est difficile de prendre un meilleur départ que Deebo Samuel lors de sa troisième saison. En fait, son départ est le meilleur de l’histoire des 49ers pour un receveur, l’un des meilleurs de tous les temps pour un receveur de la NFL, et en seulement sept matchs, il a connu la meilleure année de sa carrière.

Pour mettre le début de Samuel en perspective, nous avons plongé dans les chiffres avec l’outil Stathead sur Pro Football Reference.

Il n’y a aucun receveur large dans l’histoire des 49ers qui a eu plus de verges de réception en sept matchs que Samuel. Il a jusqu’à 819 verges après son explosion de 171 verges dimanche à Chicago. Le précédent record sur sept matchs dans l’histoire des 49ers appartenait à Jerry Rice, qui a inscrit 781 verges au cours de cette période en 1986.

Depuis la fusion, seuls six joueurs ont affiché des totaux de verges de réception plus élevés au cours de sept matchs :

2000 : Colts WR Marvin Harison, 853

1995 : Rams WR Isaac Bruce, 833

2016 : Falcons WR Julio Jones, 830

2011 : Patriots WR Wes Welker, 824

2018 : Vikings WR Adam Thielen, 822

2000 : Rams WR Isaac Bruce, 821

Avec ses 171 yards à Chicago, Samuel compte désormais trois matchs avec plus de 150 yards cette saison. Le record de tous les temps pour les matchs de 150 verges en une saison est de cinq, ce qu’ont tous fait Antonio Brown, Tim Brown, Roy Green et Jerry Rice. Aucun joueur des 49ers ne l’a jamais fait trois fois lors des sept premiers matchs.

Il convient également de noter que le rythme torride de Samuel, combiné au 17e match qui vient d’être ajouté cette saison, le met sur la bonne voie pour battre le record de tous les temps en verges de réception établi par les Lions WR Calvin Johnson en 2012. Cette année-là, en 16 matchs, Johnson a réussi un étonnant 1 964 mètres. Plus de 100 verges d’avance sur le précédent record de Jerry Rice de 1 848, établi en 1995. Le rythme de 117 verges par match de Samuel le met sur la bonne voie pour 1 989 verges en 17 matchs, ce qui établirait un nouveau record de la NFL.

Même son rythme de 16 matchs éclipse la meilleure saison de Rice à 1 872 – 24 mètres au nord de la campagne record de Rice en 1995.

Supprimer le contexte historique et se concentrer uniquement sur Samuel aide à mettre l’improbabilité de cette saison en perspective. Le choix de deuxième ronde de 2019 de la Caroline du Sud a connu une très bonne saison recrue où il a amassé 802 verges et trois touchés sur 57 réceptions en 15 matchs.

Sa deuxième campagne a été criblée de blessures et il n’a inscrit que 391 verges et un touché sur 33 attrapés en sept matchs.

Cette saison, il a non seulement dépassé le total de sept matchs de l’an dernier, il a également éclipsé la plupart de ses chiffres de la saison recrue. Il totalise 44 attrapés, 819 verges et quatre touchés sur réception. S’il n’avait pas capté une autre passe cette saison, il aurait de nouveaux sommets en carrière en verges et en touchés.

Les 49ers avaient besoin de Samuel pour faire un saut cette année, et un saut qu’il a dans une stratosphère qui le place dans une place avec les plus grands de tous les temps de la NFL.

