Le département américain du commerce presse Taiwan pour plus de puces aux constructeurs automobiles

Le logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) est représenté à son siège social, à Hsinchu, Taiwan

Le département américain du commerce fait pression sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) et d’autres entreprises taïwanaises pour donner la priorité aux besoins des constructeurs automobiles américains afin de réduire les pénuries de puces à court terme, a déclaré la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Raimondo a déclaré mardi lors d’un événement du Conseil des Amériques que des investissements accrus à plus long terme étaient nécessaires pour produire plus de semi-conducteurs aux États-Unis et que d’autres chaînes d’approvisionnement critiques devaient être réétayées, y compris vers les pays alliés.

«Nous travaillons dur pour voir si nous pouvons amener les Taïwanais et TSMC, qui est une grande entreprise là-bas, à, vous savez, prioriser les besoins de nos constructeurs automobiles car il y a tellement d’emplois américains en jeu», a déclaré Raimondo dans réponse à une question d’un dirigeant de General Motors Co (GM.N).

“Comme je l’ai dit, il ne se passe pas un jour où nous ne poussons pas là-dessus”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la solution à moyen et long terme serait “simplement de fabriquer plus de puces en Amérique.”

Mercredi, TSMC a déclaré que lutter contre la pénurie restait sa priorité absolue.

“TSMC a travaillé avec toutes les parties pour atténuer la pénurie d’approvisionnement en puces automobiles, nous comprenons que c’est une préoccupation commune de l’industrie automobile mondiale”, a-t-il déclaré dans un communiqué à ..

Le mois dernier, le directeur général CC Wei a déclaré que TSMC avait travaillé avec les clients depuis janvier pour réaffecter plus de capacité pour soutenir l’industrie automobile, mais la pénurie s’est aggravée en raison d’une tempête de neige au Texas et d’une interruption de fabrication fabuleuse au Japon.

Wei s’attendait à ce que la pénurie de puces pour les clients automobiles de l’entreprise soit considérablement réduite à partir du prochain trimestre.

Le ministre taïwanais de l’Économie, Wang Mei-hua, a déclaré aux législateurs de Taipei que de nombreux pays avaient demandé l’aide du gouvernement et de TSMC.

“Cependant, TSMC dispose d’un mécanisme commercial et doit se conformer aux normes commerciales”, a-t-elle déclaré mercredi, sans donner de détails.

Le département du Commerce prévoit une réunion avec les constructeurs automobiles la semaine prochaine sur la question de la pénurie de puces, ont déclaré des responsables informés sur la question. Un porte-parole du département du Commerce a refusé de commenter.

Le directeur législatif de United Auto Workers, Josh Nassar, a déclaré dans un témoignage écrit lors d’une audience de la Chambre des États-Unis mercredi que la pénurie de puces avait entraîné des licenciements de «dizaines de milliers de travailleurs».

Il a ajouté: «Il est clair que nous devons renforcer la production nationale de semi-conducteurs de qualité automobile.»

La semaine dernière, Ford Motor Co (FN) a averti que la pénurie de puces pourrait réduire de moitié la production du deuxième trimestre, ce qui lui coûterait environ 2,5 milliards de dollars et environ 1,1 million d’unités de production perdues en 2021.

Vendredi, GM a annoncé qu’il prolongerait les arrêts de production dans plusieurs usines nord-américaines en raison de la pénurie.

Le 12 avril, le président Joe Biden a convoqué des dirigeants de l’industrie des semi-conducteurs et de l’automobile pour discuter des solutions à la crise. Il soutient 50 milliards de dollars pour soutenir la fabrication et la recherche de puces aux États-Unis.