Le département américain du Travail ouvre une enquête sur Apple

Le département du Travail des États-Unis a ouvert une enquête sur le traitement des employés par Apple, a déclaré aujourd’hui un porte-parole du département au New York Times.



Ces dernières semaines, les employés d’Apple ont critiqué les fautes professionnelles et ont partagé leurs frustrations, ce qui a conduit à la création d’une initiative « AppleToo » appelant les dirigeants d’Apple à lutter contre les abus, la discrimination et le harcèlement signalés par les employés.

Le département américain du Travail n’a pas fourni de détails sur qui a demandé l’enquête, mais le New York Times souligne que l’ancienne employée d’Apple, Ashley Gjovik, a récemment déposé une plainte. Gjovik affirme qu’Apple l’a licenciée en représailles pour avoir mis en lumière des problèmes de santé liés au travail.

Le département a refusé de dire qui avait demandé l’enquête ou de quoi il s’agissait, mais Ashley Gjovik, une ancienne employée qui s’est ouvertement déclarée coupable d’inconduite chez Apple, a déclaré qu’elle avait déposé la plainte « pour s’assurer qu’Apple sache qu’ils ne peuvent pas s’en tirer en représailles contre moi pour avoir exercé mes droits protégés par le gouvernement fédéral et l’État. »

Gjovik a reçu la semaine dernière une lettre du programme de protection des dénonciateurs de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail confirmant que le département mènerait une enquête.

Apple a déclaré au New York Times qu’il était « profondément déterminé à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif » et qu’il ne faisait aucun commentaire sur des employés spécifiques.

En septembre, Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et du personnel d’Apple, a encouragé les employés qui rencontrent des problèmes à parler à leurs responsables et à leur « partenaire de relations commerciales ». Apple, a-t-elle déclaré, dispose d’un « processus confidentiel » pour enquêter sur les plaintes d’une manière qui « traite tout le monde avec dignité et respect ».

Apple fait également l’objet d’une enquête du National Labor Relations Board et Gjovik a également déposé des plaintes auprès de la US Occupational Safety and Health Administration.

