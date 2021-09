Le département américain du Trésor et les dirigeants financiers se sont rencontrés pour discuter des Stablecoins

in

Le département américain du Trésor a tenu une réunion avec plusieurs participants de l’industrie financière du pays, cette réunion a eu lieu cette semaine, les raisons de ladite réunion ont été les risques et les avantages que les Stablecoins présentent actuellement. Selon ..

Les Stablecoins sont un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée aux monnaies fiduciaires et aux actifs traditionnels tels que les métaux précieux.

Actuellement, les législateurs de Washington sont alarmés par la croissance rapide du marché des Stablecoins, qui a dépassé un record de 2 000 milliards de dollars en avril de cette année. Hier, la capitalisation boursière des Stablecoins était d’environ 125 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.

Thether (USDT) est le Stablecoin avec la capitalisation boursière la plus élevée à ce jour. Avec une capitalisation de 68,3 milliards de dollars, il est en tête de la position des Stablecoins, suivi de l’USD Coin (USDC). Source : CoinMarketCap

On ignore actuellement quelle réglementation financière s’appliquerait à ces produits numériques relativement récents.

Pour cette raison, les institutions de réglementation financière américaines se sont efforcées d’apprendre à comprendre les risques et les opportunités que représentent les crypto-monnaies pour le système financier américain. En conséquence, ils prévoient de publier une série de rapports sur le sujet dans les prochains mois.

En juillet, la secrétaire du département du Trésor, Janet Yellen. Il a déclaré que le gouvernement devrait agir dès que possible pour définir un cadre réglementaire pour les Stablecoins.

Une éventuelle régulation des Stablecoins

Dans un signal avant une éventuelle régulation du Stablecoin. Deux des personnes présentes à la réunion ont déclaré que les responsables se demandaient si les Stablecoins nécessiteraient une surveillance s’ils devenaient extrêmement populaires. Ils ont également discuté de la manière dont les institutions de réglementation devraient atténuer les risques au cas où un grand nombre de personnes essaieraient de retirer leurs Stablecoins en même temps. En outre, ils se sont demandé si les principaux Stablecoins devaient être adossés à des actifs traditionnels.

Les responsables ont débattu de la manière dont les Stablecoins devraient être structurés. Comment les questions de sécurité et de robustesse pourraient être utilisées, si le cadre réglementaire actuel est suffisant, a déclaré l’une des personnes présentes.

En outre, des représentants du département du Trésor ont rencontré plus tôt dans la semaine un groupe de banques et d’établissements de crédit pour discuter de questions similaires. Les responsables du Trésor semblaient recueillir des informations et ne partageaient pas leur point de vue sur la manière dont les Stablecoins devraient être réglementés.

De même, le porte-parole du département du Trésor, John Rizzo, a déclaré que l’institution analysait “les avantages et les risques possibles des Stablecoins”.

«Au fur et à mesure que ce travail se poursuit, le département du Trésor a rencontré un large éventail de parties prenantes. Y compris les défenseurs des consommateurs, les membres du Congrès et les participants au marché des crypto-monnaies », a-t-il ajouté.

Cependant, les législateurs de Washington craignent une augmentation vertigineuse des devises privées comme les Stablecoins. Ils peuvent saper le contrôle des systèmes financiers, augmenter les risques systémiques, promouvoir la criminalité financière et nuire aux investisseurs.

De même, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Réserve fédérale travaillent également sur de prétendues réglementations concernant les Stablecoins et les crypto-monnaies.

