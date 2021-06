Juridique & Réglementaire

Le département bancaire du Texas déclare que les banques à charte sont autorisées à fournir des services de garde de monnaie virtuelle

“Le Texas ouvre la voie”, a déclaré le Texas Blockchain Council en notant que le Texas Department of Banking a publié un avis indiquant que les banques à charte de l’État peuvent fournir aux clients des services de garde de devises virtuelles, à condition qu’elles disposent de protocoles adéquats pour gérer efficacement les risques.

L’avis intitulé « Authority of Texas State-Chartered Banks to Provide Virtual Currency Custody Services to Customers » a été publié le 10 juin.

Dans l’avis, le département a déclaré que même si la garde et la garde des cryptos différeront des actifs plus traditionnels, il estime que “le pouvoir de fournir ces services en ce qui concerne les monnaies virtuelles existe déjà en vertu du” Texas Finance Code “.

Il appartient à la banque des services de conservation qu’elle choisit d’offrir en fonction de son expertise, de son appétit pour le risque et de son modèle économique. Ils peuvent soit stocker des copies des clés privées du client, soit prendre le contrôle direct de la banque. Fondamentalement, les banques devront déterminer quelle option de stockage correspond le mieux aux circonstances.

À titre non fiduciaire, la banque agit en tant que dépositaire, prenant possession de l’actif du client pour la garde tandis que le titre légal de cet actif reste avec le client, mais la banque a le devoir de son client de faire preuve de diligence pour conserver l’actif en toute sécurité. et de le rendre sain et sauf sur demande.

Quant à l’offre de services de conservation à titre fiduciaire, la banque a le pouvoir de gérer les actifs en monnaie virtuelle comme elle le ferait pour tout autre type d’actif détenu à ce titre.

Cependant, les banques sont tenues de faire preuve de diligence raisonnable et lorsqu’elles proposent de nouveaux services de cryptographie et mettent en œuvre des contrôles ; de nature technique, physique et administrative, pour mesurer et surveiller les risques pertinents associés à la conservation des actifs numériques.

L’établissement d’une relation avec un fournisseur de services ayant une expertise dans le traitement de la monnaie virtuelle est également recommandé dans le cadre de la diligence raisonnable, conformément à l’avis.

Les banques proposant des services de cryptographie sont en outre tenues d’avoir une couverture adéquate auprès de leur assureur.

AnTy

