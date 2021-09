Le département de la santé du comté de LA a répondu après que les remarques des célébrités sans masque Emmys de Seth Rogen soient devenues virales

Le week-end dernier a marqué la 73e édition des Primetime Emmy Awards, et dire que c’était une soirée étoilée serait un euphémisme. La cérémonie a présenté des apparitions d’un certain nombre des plus grands acteurs d’Hollywood, dont Seth Rogen, qui a attiré l’attention d’Internet avec son nouveau look. Cependant, l’acteur, écrivain et producteur, qui a remis le premier prix de la soirée, est également devenu viral pour avoir remis en question les protocoles COVID-19 en place et a commenté des célébrités sans masque, alors qu’il était sur scène. Maintenant, le département de la santé du comté de Los Angeles a répondu aux commentaires de Rogen.