Le département de l’impôt sur le revenu fait une descente dans la résidence du secrétaire national du parti Samajwadi Rajeev Rai et des collaborateurs d’Akhilesh Yadav

Il convient de rappeler que Rajeev Rai est également président du groupe d’institutions AVK, dont le siège est à Bangalore.

Des mois avant les élections de l’Uttar Pradesh, une équipe du Département de l’impôt sur le revenu a mené aujourd’hui des descentes dans divers endroits de l’État, notamment dans les locaux du promoteur du groupe RCL Manoj Yadav, sa résidence à Mainpuri et les locaux de Rajeev Rai, secrétaire national du SP à Mau. Selon certaines informations, des raids sont également en cours dans quelques autres endroits dans les locaux de personnes liées au chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav.

Réagissant au raid, Rajeev Rai a déclaré: «Je n’ai pas d’antécédents criminels ni d’argent noir. J’aide les gens et le gouvernement n’a pas aimé ça. C’est le résultat de cela… Si vous faites quoi que ce soit, ils feront une vidéo, enregistreront un FIR, vous combattrez une affaire inutilement. Il n’y a aucune utilité (de résistance), laissez la procédure se terminer.

Il convient de rappeler que Rajeev Rai est également président du groupe d’institutions AVK, dont le siège est à Bangalore.

Plus de détails sont attendus.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.