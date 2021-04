Le Département de l’Université de Londres produisant des espions de l’OTAN ⋆ .

de MintPress News:

Alan Macleod découvre les liens profonds entre l’État de sécurité britannique et le Département des études sur la guerre du King’s College de Londres, responsable de la formation d’un grand nombre d’agents et d’analystes de la défense britanniques, américains et européens.

LONDRES – La semaine dernière, MintPress a révélé comment le collectif d’investigation prétendument indépendant Bellingcat est en fait financé par une organisation coupée de la CIA et rempli d’anciens espions et d’agents du renseignement de l’État. Cependant, une partie de l’histoire qui est restée inconnue jusqu’à présent est les liens étroits de Bellingcat avec le Département des études sur la guerre du King’s College de Londres, une institution ayant des liens profonds avec l’État de sécurité britannique et qui forme un grand nombre de Britanniques, d’Américains et Agents européens et analystes de la défense.

Une école pour les fantômes

Une université prestigieuse située au cœur de Londres, King’s College a, selon ses propres termes, «un certain nombre de contrats et d’accords avec divers départements du gouvernement, notamment le Cabinet Office, le Foreign and Commonwealth Office et le ministère de la Défense». Certains de ces contrats durent jusqu’à 10 ans. L’université a jusqu’à présent refusé de donner plus de détails sur les accords, déclarant au média d’investigation Declassified UK que cela pourrait saper les services de sécurité britanniques.

Une étude de 2009 publiée par la CIA a évoqué avec approbation à quel point il peut être bénéfique «d’utiliser les universités comme moyen de formation au renseignement», notant que «l’exposition à un environnement universitaire, tel que le Département des études sur la guerre du King’s College de Londres, peut ajouter plusieurs éléments qui peuvent être plus difficiles à fournir au sein du système gouvernemental. » Le document, rédigé par deux membres du personnel du King’s College, est essentiellement une demande à l’agence d’envoyer plus de ses recrues là-bas, et se vante de la façon dont le personnel du département a «une vaste et complète expérience du renseignement» et comment leurs programmes espace dans lequel les analystes de toutes les parties de la communauté peuvent explorer entre eux l’interaction des idées sur leur profession. »

En 2013, l’ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, a pris du temps en dehors de son emploi du temps en tant que secrétaire à la Défense de l’époque pour visiter le Département des études sur la guerre, où il a exprimé sa profonde gratitude à l’unité. «J’apprécie profondément le travail que vous faites pour former et éduquer nos futurs dirigeants de la sécurité nationale, dont beaucoup font partie de ce public», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que ce sont ces jeunes dirigeants qui doivent veiller à ce que l’OTAN ait la créativité, l’innovation et l’engagement de développer et de partager les capacités afin de faire face aux futures menaces de sécurité, citant la nécessité de se développer dans la technologie, la surveillance et la cyberguerre.

C’est ce département que le fondateur de Bellingcat, Eliot Higgins, a rejoint en 2018 en tant qu’associé de recherche invité, Bellingcat entretenant une relation étroite avec lui à ce jour.

Après avoir étudié les antécédents de leurs écrivains, MintPress peut confirmer que pas moins de six employés ou contributeurs de Bellingcat – dont Cameron Colquhoun, Jacob Beeders, Lincoln Pigman, Aliaume Leroy, Christiaan Triebert et l’enquêteur principal Nick Waters – ont tous poursuivi des études de troisième cycle au sein du département, le le plus populaire étant le diplôme «Conflit, sécurité et développement» supervisé par le professeur Mats Berdal.

Pendant 13 ans, le professeur Berdal a été employé par le Norwegian Defence University College, la version norvégienne de West Point. Berdal est l’un des nombreux universitaires du King’s College War Studies qui y ont déjà enseigné, dont un qui continue d’être officier dans les forces armées norvégiennes, servant dans plusieurs conflits de l’OTAN au Moyen-Orient.

Alors que de nombreux pays occidentaux considèrent la Norvège comme une nation pacifique et éclairée, le pays est en fait une force motrice clé au sein de l’OTAN; l’ancien Premier ministre Jens Stoltenberg est l’actuel secrétaire général de l’organisation. Envoyant des troupes et d’autres formes d’assistance, il était le partenaire des États-Unis dans les attaques contre le Kosovo, l’Afghanistan et la Libye. La Norvège a parmi les dépenses militaires par habitant les plus élevées d’Europe et fait partie de la minorité des membres de l’OTAN à dépasser le seuil de dépenses de défense de 2% du PIB.

L’un des principaux témoins médicaux de l’accusation américaine lors de l’audience de Julian Assange, qui a affirmé que le risque de suicide d’Assange était “ gérable ” s’il était extradé vers les États-Unis, travaille pour un institut universitaire financé par le ministère britannique de la Défense et lié aux États-Unis. Département de la Défense, cela peut être révélé.

Un réseau de think tanks pro-guerre

Avant de rejoindre King’s College, le professeur Berdal était directeur des études à l’Institut international d’études stratégiques (IISS), l’un des groupes de réflexion les plus influents au monde. Également située dans le centre de Londres, l’organisation est directement financée par l’OTAN et ses États membres, ainsi que par les principaux fabricants d’armes tels qu’Airbus, BAE Systems, Boeing et Raytheon. En 2016, l’IISS a fait l’objet d’un scandale majeur après avoir secrètement accepté 25 millions de livres sterling – environ 34 millions de dollars – du gouvernement de Bahreïn.

Fondée en 1958, l’IISS a fourni une grande partie de la base intellectuelle derrière l’alarmisme de la guerre froide autour de la capacité militaire soviétique, poussant ainsi les membres de l’OTAN à dépenser davantage pour les armes. Au sein de son comité consultatif se trouvent un ancien secrétaire général de l’OTAN, l’ancien chef du renseignement de défense des Forces de défense israéliennes et, jusqu’à récemment, le PDG de Lockheed Martin. Aujourd’hui, le groupe de réflexion est un moteur majeur de l’hostilité croissante envers la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Un certain nombre d’autres universitaires actuels du Département d’études sur la guerre ont également occupé des postes à l’IISS. En effet, King’s College se vante que l’un des «avantages clés» d’étudier là-bas est ses «liens établis» avec l’IISS.

Un deuxième groupe de réflexion pro-guerre avec lequel King’s College est fier de travailler en étroite collaboration est le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI). Le financement de RUSI provient de nombreuses sources identiques à celles de l’IISS. Son vice-président principal est le général américain à la retraite David Petraeus et son président est Lord Hague, secrétaire d’État britannique de 2010 à 2015.

