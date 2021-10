Le département de l’Université de Pittsburgh met «secrétaire», «greffier» et «omsbudsman» sur la liste des «langues sexistes»

L’Université de Pittsburgh a déclaré que des termes tels que « secrétaire », « employé » et « omsbudsman » sont considérés comme une « langue sexiste ».

Une nouvelle page « Lignes directrices et ressources linguistiques non sexistes/non sexistes » créée par le Bureau pour l’équité, la diversité et l’inclusion de l’Université de Pittsburgh présente une section intitulée « Termes à utiliser pour éviter le langage sexiste ».

Le guide considère également « l’humanité », « président », « homme de première année » et « mesdames et messieurs » des exemples de « langue sexiste » qui est considérée comme une « langue à ne pas utiliser ».

Au lieu de cela, les directives publiées par le département universitaire recommandaient que « étudiant de première année » devrait être utilisé au lieu de « étudiant de première année » et « administrateur » devrait être utilisé au lieu de « secrétaire / greffier ».

Dans un guide similaire sur le « langage sexiste » rédigé par le programme d’études sur le genre, la sexualité et les femmes de l’Université de Pittsburgh, le terme « hôtesse de l’air » est également considéré comme « langage sexiste » et le guide recommande aux étudiants d’utiliser plutôt « hôtesse de l’air ».

Scott Kiesling, professeur de linguistique à l’Université de Pittsburgh et auteur du guide, a déclaré sur le site Web de l’université que les gens devraient utiliser un « langage non sexiste » par « politesse ».

« Personne ne vous ordonne d’utiliser ce langage. Cependant, certaines personnes vous demandent de tenir compte de leurs souhaits et de leur sensibilité. En bref, ce n’est que de la politesse – la politesse concerne la considération pour les autres », écrit Kiesling. « Vous êtes libre de ne pas utiliser ce langage (c’est simplement une suggestion pour ceux qui aimeraient savoir comment les gens aimeraient gérer de telles choses). »

Aidan Segal, étudiant à l’Université de Pittsburgh, a déclaré à Fox News que les recommandations ne sont pas nécessaires.

« Ce n’est pas nécessaire, mais l’université se prosterne et la vertu signale toute chance qu’elle a si l’optique est assez bonne », a déclaré Segal. « Je vais continuer à rouler des yeux jusqu’à ce que j’obtienne mon diplôme. »

Fox News a contacté l’Université de Pittsburgh pour commentaires.