Le département de police du Michigan poursuivi pour arrestation illégale d’un homme noir se promenant ⋆ 10z viral

Un hypnothérapeute noir a intenté une action en justice contre un service de police du Michigan après qu’un officier l’ait faussement accusé d’être entré par effraction dans des voitures, puis l’a arrêté sans motif, selon un rapport publié samedi par BallerReport.com.

Photo : Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket/.

«Lundi, Brian Chaney, un résident de Farmington Hills, dans le Michigan, a intenté une action en justice de 10 millions de dollars contre l’agent Richard Lindquist et le service de police de Keego Harbor. La poursuite remonte au 14 juillet, lorsque Chaney s’est promené pour faire de l’exercice après avoir déposé ses fils adolescents dans un gymnase voisin pour faire de la musculation. Il a d’abord ignoré la voiture de police qui s’est arrêtée derrière lui. Cependant, lorsque l’agent Lindquist, un homme blanc, est sorti du véhicule et a crié : « Sortez vos mains de votre poche », la situation est devenue hostile », indique le rapport.

“Lindquist a dit à Chaney qu’il allait le fouiller parce que l’hypnothérapeute certifié avait l’air d’avoir une arme et qu’il allait” entrer par effraction dans des voitures “. L’officier a ensuite forcé Chaney contre la voiture de police, l’a traité de “chien” et lui a causé des blessures à l’aine et aux poignets à cause des menottes », poursuit-il. « Alors que les officiers suppléants sont arrivés, Chaney n’a jamais reçu de raison valable d’être détenu. Comme personne ne lui a donné de réponses, il a alors demandé : « Qu’allez-vous faire ensuite ? Mets ton genou dans mon cou ? faisant référence à la mort en 2020 de George Floyd. C’est à ce moment-là que Lindquist a retiré les menottes et a dit à Chaney qu’il pouvait y aller.

Chaney a déclaré plus tard qu’il regrettait d’avoir invoqué Floyd, mais il a estimé que c’était sa seule option car il craignait pour sa vie lorsqu’il a entendu l’officier s’approcher par derrière.

« J’espère que c’était une confrontation avec la réalité pour ces officiers. Je déteste avoir à dire ça, cependant. Je suis passé d’avoir peur et d’être bouleversé à ce moment-là à vraiment en colère. Je suis menotté comme un animal pour marcher, boire mon café », a déclaré Chaney. « Il me crie dessus en courant vers sa voiture. J’avais peur de me faire tirer dessus. Je ne savais tout simplement pas.

Chaney a été soigné dans un hôpital local pour des migraines et des vomissements provoqués par la rencontre traumatisante.