Le Département des télécommunications donne le feu vert pour les essais de services 5G; Les entreprises chinoises Huawei et ZTE ne figurent pas sur la liste

Une fois les essais terminés, ce qui devrait être effectué sur une période de six mois, le gouvernement procédera aux enchères 5G.

Le ministère des Télécommunications (DoT) a donné le feu vert pour les essais de la 5G dans le pays, mais avec un certain retard. Comme prévu, Huawei et ZTE ne participeront pas aux prochains essais, car les opérateurs de télécommunications avaient soumis plusieurs candidatures et les entreprises chinoises ne figuraient pas sur la liste des priorités.

Bharti Airtel et Vodafone Idea mèneront les essais avec Ericsson et Nokia, tandis que Reliance Jio le fera avec Ericsson, Nokia et Samsung. Le MTNL, géré par l’État, mènera les essais avec le C-DoT alors que BSNL n’a pas l’intention de participer à ce tour. En outre, Reliance Jio mènera également des essais en utilisant sa propre technologie indigène.

Actuellement, seul le spectre médian de la bande 3300 MHz-3600 MHz a été réservé à la 5G. Mais les enchères incluront celles pour le spectre supplémentaire dans la bande d’ondes millimétriques et la bande inférieure à 1 GHz. Une partie de ce spectre appartient aux départements de l’espace et de la défense et les opérateurs de télécommunications ont exigé que davantage de bandes soient ouvertes pour la technologie 5G. Une entreprise de télécommunications aura besoin d’environ 100 MHz dans le spectre moyen pour offrir des services 5G pan-indiens, mais il n’y a actuellement pas assez d’ondes disponibles pour satisfaire les besoins de tous les opérateurs.

Le secrétaire aux télécommunications, Anshu Prakash, a déclaré à FE que l’importance des essais était qu’ils réduisaient l’écart de temps entre les enchères de spectre 5G et le déploiement du réseau 5G. «Dans le passé, les essais avaient lieu après la vente aux enchères, mais nous gagnons du temps en commençant maintenant», a-t-il déclaré. Prakash a ajouté que les essais permettront également aux opérateurs de choisir les fournisseurs et le type d’équipement. De plus, les applications développées pour l’Inde seront testées et adoptées au cours des essais, tandis que les appareils 5G seront également utilisés. Selon un récent rapport de Nokia, il existe environ deux millions d’appareils 5G actifs dans le pays.

En janvier de cette année, Bharti Airtel avait fait la démonstration des services 5G sur un réseau commercial à Hyderabad en utilisant la bande de spectre de 1800 MHz. Reliance Jio avait également annoncé son intention de déployer des services 5G au cours du second semestre de cette année.

Le gouvernement a déclaré que la durée des essais 5G serait de six mois, ce qui comprend deux mois pour se procurer et installer l’équipement. «Les autorisations ont été accordées par le DoT conformément aux priorités et aux partenaires technologiques identifiés par les fournisseurs de services de télécommunications eux-mêmes», indique un communiqué officiel.

Le spectre pour l’essai est donné dans diverses bandes qui comprennent la bande moyenne (3,2 GHz à 3,67 GHz), la bande d’ondes millimétriques (24,25 GHz à 28,5 GHz) et la bande inférieure à 1 GHz (700 GHz). Les entreprises de télécommunications seront également autorisées à utiliser le spectre qui leur appartient (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 2500 MHz) pour effectuer les essais.

Les opérateurs télécoms devront mener des essais dans les zones rurales et semi-urbaines en plus des zones urbaines. En outre, les opérateurs seront encouragés à utiliser la technologie 5G développée localement en plus des normes 5G répandues dans le monde. L’Union internationale des télécommunications (UIT) a également approuvé la technologie 5G, préconisée par l’Inde, car elle facilite une portée beaucoup plus large des tours et des réseaux radio 5G. La technologie a été développée par IIT Madras, Centre d’excellence en technologie sans fil (CEWiT) et IIT Hyderabad.

Le DoT a précisé que les essais, qui seront menés sur une base non commerciale, seront isolés et non connectés aux réseaux de télécommunications existants. Les données générées lors des essais doivent être stockées en Inde.

